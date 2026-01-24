Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Un principio de incendio en el local Empapizza de Paraná fue rápidamente controlado por bomberos y policías, evitando su propagación.

Durante la noche del viernes, un local comercial de la ciudad de Paraná fue escenario de un principio de incendio, que pudo ser controlado gracias a la pronta intervención de los equipos de emergencia.

El siniestro se registró en el comercio Empapizza, ubicado en avenida Almafuerte al 1463. Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se movilizó tras recibir la alerta por un foco ígneo en el interior del establecimiento.

Al llegar, los bomberos trabajaron coordinadamente con personal de Bomberos Zapadores y efectivos de la Comisaría Tercera, quienes colaboraron en las tareas para sofocar el incendio y evitar que se propagara a los locales vecinos.

Principio de incendio en local de Paraná

Luego de controlar la situación, los equipos de emergencia realizaron tareas preventivas para asegurar la zona y descartar posibles riesgos, garantizando que no se produjeran reinicios del fuego ni daños adicionales. El incendio fue contenido en su fase inicial y no se registraron personas lesionadas. Las causas que originaron el foco ígneo quedaron sujetas a las pericias correspondientes.