Uno Entre Rios | Policiales | Incendio

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Un principio de incendio en el local Empapizza de Paraná fue rápidamente controlado por bomberos y policías, evitando su propagación.

24 de enero 2026 · 12:00hs
Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Durante la noche del viernes, un local comercial de la ciudad de Paraná fue escenario de un principio de incendio, que pudo ser controlado gracias a la pronta intervención de los equipos de emergencia.

El siniestro se registró en el comercio Empapizza, ubicado en avenida Almafuerte al 1463. Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se movilizó tras recibir la alerta por un foco ígneo en el interior del establecimiento.

choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de cerrito

Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

vecinos de la zona rural de nogoya reclamaron mas seguridad ante ola de robos

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Al llegar, los bomberos trabajaron coordinadamente con personal de Bomberos Zapadores y efectivos de la Comisaría Tercera, quienes colaboraron en las tareas para sofocar el incendio y evitar que se propagara a los locales vecinos.

loca incendio

LEER MÁS: Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Principio de incendio en local de Paraná

Luego de controlar la situación, los equipos de emergencia realizaron tareas preventivas para asegurar la zona y descartar posibles riesgos, garantizando que no se produjeran reinicios del fuego ni daños adicionales. El incendio fue contenido en su fase inicial y no se registraron personas lesionadas. Las causas que originaron el foco ígneo quedaron sujetas a las pericias correspondientes.

Incendio Local Paraná
Noticias relacionadas
Hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. 

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

En Ramírez, un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga. 

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Detuvieron en Concordia a un cuatrero armado con seis medias reses de terneros durante un operativo policial en flagrancia.

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Un choque entre una camioneta y un auto en Ruta 18, frente a la YPF de Las Tunas, dejó personas heridas.

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Ver comentarios

Lo último

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Ultimo Momento
Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Policiales
Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Ovación
Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

River tiene su estreno este sábado

River tiene su estreno este sábado

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

La provincia
Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

Empresas entrerrianas estarán en Gulfood 2026, la feria de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África

Empresas entrerrianas estarán en Gulfood 2026, la feria de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Dejanos tu comentario