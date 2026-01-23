Uno Entre Rios | Policiales | Ramírez

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

En el ingreso a la ciudad de Ramírez se produjo un accidente en el mediodía de este viernes. Como consecuencia, una máquina quedó volcada en la banquina.

23 de enero 2026 · 18:59hs
En Ramírez

En Ramírez, un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga. 

Se registró un accidente de tránsito en ruta nacional 12, a pocos metros del acceso a General Ramírez. Fue en el mediodía de este viernes y participó un camión Scania, proveniente de Gualeguay, que transportaba una máquina oruga como carga y un automóvil Fiat Punto.

El accidente en Ramírez

Según explicaron en el lugar, el conductor del camión habría aplicado los frenos y realizado una maniobra evasiva para evitar impactar el vehículo de menor porte, que era conducido por una persona de Crespo y se habría incorporado segundos antes a la calzada, luego de salir de Ramírez.

En este contexto, la carreta del camión pisó la banquina, produciéndose luego un salto que rompió uno de sus ejes y las cadenas que sostenían la maquinaria, por lo que la misma, terminó volcada sobre una cuneta.

Según se informó, ambos conductores resultaron ilesos. En tanto que trabajaron en el lugar, funcionarios policiales y Bomberos Voluntarios de Ramírez.

