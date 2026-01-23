En el ingreso a la ciudad de Ramírez se produjo un accidente en el mediodía de este viernes. Como consecuencia, una máquina quedó volcada en la banquina.

En Ramírez, un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga.

Se registró un accidente de tránsito en ruta nacional 12, a pocos metros del acceso a General Ramírez. Fue en el mediodía de este viernes y participó un camión Scania, proveniente de Gualeguay, que transportaba una máquina oruga como carga y un automóvil Fiat Punto.

Según explicaron en el lugar, el conductor del camión habría aplicado los frenos y realizado una maniobra evasiva para evitar impactar el vehículo de menor porte, que era conducido por una persona de Crespo y se habría incorporado segundos antes a la calzada, luego de salir de Ramírez.

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

En este contexto, la carreta del camión pisó la banquina, produciéndose luego un salto que rompió uno de sus ejes y las cadenas que sostenían la maquinaria, por lo que la misma, terminó volcada sobre una cuneta.

Según se informó, ambos conductores resultaron ilesos. En tanto que trabajaron en el lugar, funcionarios policiales y Bomberos Voluntarios de Ramírez.