Por el crimen del artista callejero le dictaron 45 días de cárcel al nuevo detenido

La novedad que se conoció en las últimas horas, es que en la causa quedó un nuevo detenido sospechado seriamente de ser el responsable del crimen calificado en ocasión de robo de la víctima de 20 años, oriunda de Buenos Aires.





El martes pasado se produjo la detención de un joven de 18 años por el asesinado del malabarista , y con posterioridad se realizó la audiencia de prisión preventiva en la que se acordó entre los fiscales Ignacio Aramberri y Juan Malvasio, con la defensa del acusado, la detención por el término de 30 días en la granja penal de Gualeguaychú.





En la audiencia, se pidió a los medios de prensa no tomar imágenes de Micael Gerdau, por expreso pedido de los defensores que indicaron que el muchacho que vive en Oro Verde y San Agustín tenía muchos enemigos en los penales.





Moscatelli, según la autopsia sufrió golpes tremendos en la cabeza, mientras posiblemente haya estado durmiendo. Tres fueron los impactos que le provocaron la fractura craneal, por lo que no se descartó que se haya utilizado algún material de construcción.

El artista callejero estaba durmiendo en el exterior de una casa, en inmediaciones de la Escuela Tabaré, ubicada sobre Avenida de las Américas.





Sin embargo, los investigadores no se quedaron con esta novedad, recibieron información por la cual entre un grupo de personas que viven en la calle, se rumoreaba que un hombre se jactaba de haber ultimado "a un plaga que le robó algunas pertenencias".





Los pesquisas de la Dirección de Investigaciones trasladaron los nuevos indicios a los fiscales quienes ordenaron varias medidas. Tras ubicar a un testigo -que sería clave- contó en su declaración que una persona que él conoce, le informó que había asesinado a otra persona por un tema poco claro.





Se practicaron otras diligencias, y tras cotejar las cámaras de seguridad con el movimiento de personas que pasaban por las inmediaciones donde fue asesinado el artista callejero, se aprecia a los pocos minutos caminar a Alejandro Nicolás Mioletto de 28 años.





Se informó a UNO, que se apuntalaron las sospechas con otras pruebas que se recolectaron en la investigación. Por ello, es que se ordenó la detención, trámite que se ejecutó en las últimas horas.





Esta mañana se hizo la audiencia de prisión preventiva, en la cual los fiscales Aramberri y Juan Malvasio, acordaron con el defensor oficial Juan Carlín dictar 45 días de alojamiento en la Unidad Penal II de Gualeguaychú del hombre de Paraná.





Casi confesó





El juez de Garantías Ricardo Bonazzolla tuvo que intervenir en la audiencia, para pedir al acusado que se llamara a silencio ante una consulta sobre sus datos filiatorios y la respuesta de Mioletto no fue solo dar a conocer cómo se llamaba, la edad, cómo se componía su familia, sino que adelantó que iba a aclarar por qué lo mató Moscatelli. El magistrado le pidió que concluyera con su información porque en la audiencia solo se iba a analizar la prisión preventiva.





El defensor oficial, prácticamente no se pudo oponer ante la cantidad de pruebas que existen en el expediente, y al no tener una residencia fija el acusado, es que no le quedaron argumentos para pelear por la prisión domiciliaria.