Un cargamento de pastillas fue interceptado en la ruta 14, a la altura de Paso Cerrito. Dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

En la ruta 14 secuestraron más de 38.000 pastillas ocultas en un auto que iba de Brasil a Córdoba.

Un procedimiento policial en la Ruta Nacional 14 permitió desbaratar el traslado de un millonario cargamento de comprimidos. Personal de la Policía de Entre Ríos interceptó más de 38.000 pastillas que eran transportadas ocultas en un vehículo particular sobre la Ruta Nacional 14 .

El operativo se llevó a cabo este fin de semana en el marco de los controles viales preventivos que se despliegan en los accesos provinciales, específicamente a la altura del kilómetro 341, en el puesto caminero Paso Cerrito.

De acuerdo con la información policial, los efectivos identificaron un automóvil marca Volkswagen Suran en el que circulaban dos hombres mayores de edad —oriundos de Córdoba y Chaco—. Al ser interrogados, los ocupantes manifestaron que provenían de Brasil y como tenían destino final la provincia de Córdoba.

La actitud nerviosa de los sospechosos y ciertas irregularidades visuales motivaron una inspección más exhaustiva del rodado. Al revisar el sector del baúl, los uniformados advirtieron que la cubierta plástica del lateral derecho presentaba modificaciones y estaba floja.

Al retirar esa pieza, descubrieron múltiples blísters con comprimidos ocultos en los laterales. Además, al profundizar la solicitud en el espacio blanco destinado a la rueda de auxiliar, hallaron bolsas de nailon que contenían una importante cantidad de pastillas a granel.

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata al Juzgado Federal de Concordia , el cual autorizó el procedimiento de solicitud de urgencia. Posteriormente, personal de la División Drogas Peligrosas realizó los reactivos químicos de campo, las pericias de rigor y el conteo minucioso de los elementos secuestrados.

Qué secuestró la policía

Como resultado del procedimiento, se incautaron 38.005 pastillas en total, distribuidas entre blísters y bolsas con comprimidos a granel. El detalle informado por la Policía incluyó 1.485 blísters cerrados, de 10 unidades cada uno, y dos blísters incompletos con 18 pastillas de Rohypnol; 16 bolsas de nylon blancas con comprimidos a granel, que contenían un total de 23.137 pastillas; cinco teléfonos celulares; un automóvil Volkswagen Suran y documentación de interés para la causa.

Por disposición de las autoridades judiciales, los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos por la presunta comisión de un delito contemplado en la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Ambos quedaron alojados en la Jefatura Departamental Federación, a disposición de la magistratura interviniente, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del traslado de los comprimidos.