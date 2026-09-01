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Granja Tres Arroyos: la Justicia embargó propiedades a los dueños de la empresa

La Justicia dispuso el embargo de determinados inmuebles vinculados a integrantes de la familia De Grazia, dueños de la empresa Granja Tres Arroyos.

1 de septiembre 2026 · 22:18hs
Granja Tres Arroyos: la Justicia embargó bienes de los dueños.

Granja Tres Arroyos: la Justicia embargó bienes de los dueños.

La crisis financiera que atraviesa Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo en los tribunales. La Justicia dispuso el embargo de determinados inmuebles vinculados a integrantes de la familia De Grazia, mientras que en un expediente relacionado con Avex también ordenó una inhibición general de bienes.

En este último caso, la medida alcanza a la empresa y a cinco personas vinculadas al grupo empresario.

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Embargos a los dueños de Granja Tres Arroyos

Las resoluciones surgieron a partir de reclamos de entidades financieras por obligaciones impagas. Al mismo tiempo, Granja Tres Arroyos enfrenta múltiples ejecuciones y cuatro pedidos de quiebra promovidos por diferentes acreedores.

En una de las causas, iniciada por una deuda atribuida a Granja Tres Arroyos y sus garantes, el monto reclamado alcanza aproximadamente 1.195 millones pesos, al que se agregan otros 600 millones estimados en concepto de intereses y costas. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°19 ordenó avanzar con embargos sobre propiedades que, según los registros correspondientes, pertenezcan a Joaquín De Grazia o Elba Elisa De Grazia.

Entre los inmuebles señalados figuran un departamento y una cochera situados en la avenida Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires; un terreno ubicado en Canning y una propiedad dentro del Highland Park Country Club, en Pilar.

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La resolución establece que las medidas deberán efectivizarse sobre aquellos bienes cuya titularidad sea confirmada registralmente. Por el momento, el magistrado no hizo lugar al pedido de una inhibición general dentro de ese expediente.

Una segunda causa involucra a Avex SA por una deuda de 115.000 dólares, más aproximadamente 34.500 dólares calculados provisoriamente por intereses y gastos judiciales. En este caso, el Juzgado Comercial N°16 dispuso embargos sobre determinados inmuebles y, además, estableció una inhibición general de bienes para Avex y cinco personas relacionadas con la compañía.

La medida alcanza a Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.

En Concepción del Uruguay, además, la empresa desvinculó recientemente a 350 trabajadores de una dotación aproximada de 900 empleados. Los telegramas enviados por la compañía atribuyeron la decisión a una fuerte reducción del trabajo, mientras que desde el sector gremial se denunciaron importantes atrasos salariales. En paralelo con los procesos judiciales, Granja Tres Arroyos intenta avanzar en una reestructuración de pasivos estimados en 350,9 millones de dólares.

Granja Tres Arroyos Justicia Tribunales
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