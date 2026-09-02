Uno Entre Rios | Ovación | Esteban "Chiquito" Barrios

Falleció Esteban "Chiquito" Barrios, ídolo del club Peñarol

Esteban "Chiquito" Barrios fue una figura histórica del fútbol paranaense y símbolo de la institución de barrio Pirola en Paraná

2 de septiembre 2026 · 13:48hs
Falleció Esteban Chiquito Barrios, ídolo del club Peñarol

Murió Esteban “Chiquito” Barrios, considerado el máximo ídolo histórico del Club Atlético Peñarol de Paraná. El fallecimiento del emblemático exfutbolista causó una profunda conmoción en la comunidad deportiva local y en el barrio Pirola.

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Falleció Esteban "Chiquito" Barrios, ídolo del club Peñarol

La comisión directiva del club declaró el duelo institucional para despedir a quien también apodaban “El Charro”. A través de sus redes sociales, la entidad expresó sus condolencias a la familia y emitió un emotivo mensaje de despedida para homenajear a su gran referente.

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Su legado

Nacido en 1952 en el seno de la barriada que lo vio crecer, Barrios comenzó su vínculo con el tricolor desde muy pequeño y logró debutar en la primera división de la institución a los 17 años.

Durante sus primeros pasos en la categoría principal, se formó bajo la guía de referentes locales como Aníbal Giusti, a quien siempre recordó como su padre futbolístico.

A lo largo de su trayectoria, su talento lo llevó a vestir también las camisetas de otros importantes clubes de la región, entre ellos Patronato, Belgrano y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

Esteban "Chiquito" Barrios Peñarol
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