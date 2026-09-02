Murió Esteban “Chiquito” Barrios, considerado el máximo ídolo histórico del Club Atlético Peñarol de Paraná. El fallecimiento del emblemático exfutbolista causó una profunda conmoción en la comunidad deportiva local y en el barrio Pirola.
Falleció Esteban "Chiquito" Barrios, ídolo del club Peñarol
Esteban "Chiquito" Barrios fue una figura histórica del fútbol paranaense y símbolo de la institución de barrio Pirola en Paraná
La comisión directiva del club declaró el duelo institucional para despedir a quien también apodaban “El Charro”. A través de sus redes sociales, la entidad expresó sus condolencias a la familia y emitió un emotivo mensaje de despedida para homenajear a su gran referente.
Su legado
Nacido en 1952 en el seno de la barriada que lo vio crecer, Barrios comenzó su vínculo con el tricolor desde muy pequeño y logró debutar en la primera división de la institución a los 17 años.
Durante sus primeros pasos en la categoría principal, se formó bajo la guía de referentes locales como Aníbal Giusti, a quien siempre recordó como su padre futbolístico.
A lo largo de su trayectoria, su talento lo llevó a vestir también las camisetas de otros importantes clubes de la región, entre ellos Patronato, Belgrano y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.