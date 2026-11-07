Paraguay: la Fiscalía detuvo a Santiago Peña y ya le puso fecha a su indagatoria

El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención del destituido presidente, Santiago Peña. Ahora el exmandatario quedó recluido en su domicilio.

El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención del destituido presidente, Santiago Peña.

El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención del destituido presidente, Santiago Peña, y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal relacionada con el caso Ueno Bank.

Peña quedó detenido en su domicilio y será indagado este sábado, la sede del Ministerio Público Fiscal de Paraguay.

La detención en Paraguay

En el caso de Peña, la Fiscalía dispuso que cumpla la detención en su propia casa, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Por su parte, Carlos Carvallo deberá guardar detención en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.