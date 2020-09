Una chica de 21 años estaba por entrar a su trabajo, en la zona de la terminal de ómnibus de Paraná, cuando fue intempestivamente atacada por una mujer, sin razón alguna. Pedía ayuda a los gritos, mientras recibía golpes en todas partes del cuerpo y le tiraba de los pelos. En el lugar intervino la Policía pero no hicieron nada respecto de la agresora porque se trata de una persona con problemas de salud mental, en situación de calle.

ataque en la calle.jpg Paraná: una mujer atacó a una chica en la calle y piden que alguien actúe

La víctima sufrió varias excoriaciones y hasta le arrancó un mechón de pelos. Ayer por la tarde radicó la denuncia en la comisaría primera. Su madre contó a UNO: “Mi nena estaba yendo a trabajar, va habitualmente en bicicleta, resulta que para en la puerta para que le abran y se le viene encima la mujer, la agarró, le pegó, la dejó tirada en el piso. Encima mi nena es re flaquita, vino después la Policía pero dicen que si no hace la denuncia, no la dejan presa”.

La agresora, según se informó, es la misma mujer que hace un par de semanas estuvo caminando desnuda en el estacionamiento del hipermercado de calle Larramendi, y también fue noticia la semana pasada por haber sido detenida junto a un hombre por mantener relaciones sexuales en la plaza Martín Fierro, justamente cerca de donde ayer atacó a la joven.

“No entiendo por qué está suelta. Quiero que esto salga a la luz y alguien se haga cargo, porque no puedo permitir que a mi hija la agarre cualquiera, ella está yendo a trabajar. No se puede vivir así. Así como fue y le pegó, puede agarrar un cuchillo y clavárselo a cualquiera. Que alguien me dé una respuesta, que diga algo, estoy muy enojada y preocupada. Encima una tiene que agradecer que no pasó a peores”, lamentó la madre de la chica.