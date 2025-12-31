Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

El sujeto robó un auto que estaba estacionado con las llaves puestas y se traslado a la casa de su pareja. Fue detenido y alojado en la Alcaidía de Tribunales.

31 de diciembre 2025 · 09:14hs
Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Un automóvil que había sido sustraído en la ciudad de Paraná fue recuperado en las últimas horas gracias a un operativo coordinado entre fuerzas policiales, tras un llamado de alerta al sistema de emergencias 911. Se supo que el detenido usó el auto para ir a la casa de su pareja en Cuevas, departamento Diamante.

Según se informó, el hecho ocurrió cuando un Peugeot 307 fue robado frente a un domicilio ubicado en calle Carlos Domingo Alberto, donde el vehículo había quedado estacionado con las llaves colocadas. Tras la denuncia, se inició un rápido procedimiento policial que permitió identificar como sospechoso al vecino del damnificado.

paradero: buscan a una adolecente de 14 anos, de parana

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Este lunes se inauguró una nueva colonia de verano para adolescentes en el complejo Yarará, ubicado en la zona noreste de Paraná

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

LEER MÁS: De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el individuo se trasladó con el rodado hacia la localidad de Diamante, dirigiéndose a la vivienda de su pareja. Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Policía de Diamante, cuyos efectivos lograron localizar el automóvil sustraído y proceder a la detención del masculino involucrado.

Detenido

La fiscal interviniente, Dra. Melisa Saint Paul, dispuso la detención del sospechoso en la ciudad de Diamante y ordenó su posterior traslado a Paraná, donde quedará alojado en la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, se estableció que el vehículo recuperado sea restituido a su propietario.

Paraná Auto pareja
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para la explotación de un restaurante de comidas rápidas en la zona conocida como Cinco Esquinas.

Paraná: un local de McDonald's se instalará en la zona de Cinco Esquinas

trenes en parana: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

Trenes en Paraná: dos horarios el 31, sin servicio el 1º y regreso a la normalidad el 2

La categoría correrá la primera fecha del año en el circuito ubicado en Sauce Montrull.

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

El Teatro Municipal 3 de Febrero realizó el balance 2025:  91 visitas guiadas, con la participación de 71 escuelas, 50.000 espectadores, 9.000 artistas en escena

Teatro Municipal 3 de Febrero: más de 50.000 espectadores en 2025

Ver comentarios

Lo último

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

El 2025 de Patronato, de la ilusión a la frustración

El 2025 de Patronato, de la ilusión a la frustración

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Ultimo Momento
El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

El 2025 de Patronato, de la ilusión a la frustración

El 2025 de Patronato, de la ilusión a la frustración

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Los juveniles que se sumarán a la pretemporada de Boca Juniors

Los juveniles que se sumarán a la pretemporada de Boca Juniors

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Policiales
Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Departamento Tala: un motociclista murió tras chocar con un auto en la ruta nacional 12

Departamento Tala: un motociclista murió tras chocar con un auto en la ruta nacional 12

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Ovación
Del sedentarismo al sueño de la Maratón de Atenas

Del sedentarismo al sueño de la Maratón de Atenas

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

Los juveniles que se sumarán a la pretemporada de Boca Juniors

Los juveniles que se sumarán a la pretemporada de Boca Juniors

Triunfo de Peñarol en la Copa Entre Ríos

Triunfo de Peñarol en la Copa Entre Ríos

En AFA encontraron en los allanamientos un contrato con una empresa vinculada a Faroni

En AFA encontraron en los allanamientos un contrato con una empresa vinculada a Faroni

La provincia
Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Cómo saber cuál será tu arcano 2026 y que energía deberás activar

Cómo saber cuál será tu arcano 2026 y que energía deberás activar

Claves para un fin de año con propósito: por qué la intención supera al ritual

Claves para un fin de año con propósito: por qué la intención supera al ritual

Pirotecnia y autismo: el drama de las familias que viven las Fiestas con miedo y dolor

Pirotecnia y autismo: el drama de las familias que viven las Fiestas con miedo y dolor

Dejanos tu comentario