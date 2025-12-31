Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

El sujeto robó un auto que estaba estacionado con las llaves puestas y se traslado a la casa de su pareja. Fue detenido y alojado en la Alcaidía de Tribunales.

Un automóvil que había sido sustraído en la ciudad de Paraná fue recuperado en las últimas horas gracias a un operativo coordinado entre fuerzas policiales, tras un llamado de alerta al sistema de emergencias 911. Se supo que el detenido usó el auto para ir a la casa de su pareja en Cuevas, departamento Diamante.

Según se informó, el hecho ocurrió cuando un Peugeot 307 fue robado frente a un domicilio ubicado en calle Carlos Domingo Alberto, donde el vehículo había quedado estacionado con las llaves colocadas. Tras la denuncia, se inició un rápido procedimiento policial que permitió identificar como sospechoso al vecino del damnificado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el individuo se trasladó con el rodado hacia la localidad de Diamante, dirigiéndose a la vivienda de su pareja. Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Policía de Diamante, cuyos efectivos lograron localizar el automóvil sustraído y proceder a la detención del masculino involucrado.

Detenido

La fiscal interviniente, Dra. Melisa Saint Paul, dispuso la detención del sospechoso en la ciudad de Diamante y ordenó su posterior traslado a Paraná, donde quedará alojado en la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, se estableció que el vehículo recuperado sea restituido a su propietario.