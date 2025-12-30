Uno Entre Rios | La Provincia | conductor

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

El Juzgado de Faltas de Paraná sancionó a Misael Reding, el joven viral por manejar imprudentemente en Parque Urquiza. Detalles de la sanción.

30 de diciembre 2025 · 11:18hs
El Juzgado de Faltas de Paraná impuso su sanción a Misael Fabián Reding, el joven que se volvió viral tras ser filmado la madrugada del sábado 27 manejando de manera imprudente por las barrancas del Parque Urquiza en su camioneta. La resolución a la que accedió UNO fue firmada por la jueza de Faltas N° 2, Marisol Poidomani, quien resolvió las actuaciones contra Reding, quien no compareció ante la notificación oficial y fue declarado “en rebeldía”, un agravante dentro de la acusación.

Cabe recordar que el hecho ocurrió precisamente en las subidas de calles Acuerdo de San Nicolás y Luis Etchevehere, ante la presencie de otros jóvenes que la festejaban las infracciones de tránsito.

Como parte de la sanción, el conductor deberá pagar 22.800 Unidades Fijas, lo que representa una erogación millonaria. Cada Unidad Fija equivale a un litro de nafta súper del Automóvil Club. Tomando el valor de la nafta súper, equivale a unos $36.480.000.

Además, para reparar el daño ocasionado al espacio público, el joven deberá comprar 20 árboles de la especie Lapacho amarillo para el Parque Botánico y entregarlos en un plazo de 10 días al Juzgado de Faltas. Se especifica que los ejemplares deberán ser de buena calidad, de 1,8 a 2 metros de altura, envasados, de 1,5 a 2,5 cm de diámetro a la altura del pecho.

En tanto, el trabajo comunitario que deberá prestar será de tareas de mantenimiento y limpieza del Balneario Thompson, en el horario de 11 a 16, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

La Justicia de Faltas también le revocó la licencia de conducir y lo inhabilitó para hacerlo durante 365 días corridos, que empiezan a contar a partir de la notificación oficial de la resolución. También, se pidió el secuestro de su camioneta marca Toyota.

