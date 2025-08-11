Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

En la tarde de este lunes, un hombre se descompensó y murió en la vía pública en la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió en las adyacencias de una sala de juegos.

11 de agosto 2025 · 21:35hs
Un hombre se descompensó y murió en la vía pública en Paraná.

Un hombre se descompensó y murió en la vía pública en Paraná., fue en las adyacencias de una sala de juegos.

Un hombre de 60 años murió este lunes por la tarde en inmediaciones de una sala de juegos de la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 16.30, en calle Dean J. Álvarez, en las afueras del local Neo Jockey.

Datos del hecho en Paraná

Según testigos, la víctima se encontraba sentada utilizando su teléfono celular cuando comenzó a descompensarse y cayó al suelo. Inmediatamente se solicitó asistencia médica. Fue identificado como Néstor Daniel Vernackt, de 60 años, y domiciliado en barrio Vicoer.

Al lugar acudió personal del servicio de emergencias 107, que constató el fallecimiento. Más tarde, fuentes policiales indicaron que el hombre padecía hipertensión y estaba bajo tratamiento médico.

