En los próximos días finalizarán los trabajos un espacio para los juicios por jurados, ubicado en los Tribunales de Paraná. Se invirtieron $72,2 millones.

En los próximos días finalizarán los trabajos un espacio para los juicios por jurados, ubicado en los Tribunales de Paraná. Se invirtieron $72,2 millones.

En los próximos días finalizarán los trabajos un espacio para los juicios por jurados, ubicado en los Tribunales de Paraná. Se invirtieron $72,2 millones.

En los próximos días finalizarán los trabajos de adecuación de un espacio destinado a la realización de juicios por jurados populares, ubicado en la planta baja del edificio de Tribunales de Paraná. El Poder Judicial informó que se invirtieron 72,2 millones de pesos.

El proyecto fue desarrollado por la Dirección de Arquitectura Judicial, con el asesoramiento de la Oficina de Juicio por Jurados, teniendo en cuenta los requerimientos funcionales y espaciales propios de esta modalidad de este sistema de juzgamiento, que incorpora la participación directa de ciudadanos en la administración de justicia.

La obra

La intervención comprendió la adecuación del espacio para su funcionamiento como sala de juicio por jurados, contemplando las distintas áreas necesarias para el desarrollo de las audiencias, la participación de las partes y la ubicación del jurado.

Asimismo, el salón, al que se le otorgó una superficie de 83 m2, podrá utilizarse también para las audiencias de selección de jurados, instancia en la que se determina la integración del cuerpo de ciudadanos que tendrá a su cargo el juzgamiento.

La contratación de los trabajos se realizó desde la Oficina de Compras del Superior Tribunal de Justicia (STJ), mediante el Concurso de Precios N° 02/2026 (Expediente N° 2039/2026). La obra estuvo a cargo de la empresa Spinelli, Orlando D., con una inversión de 72.256.530,62 pesos y un plazo de ejecución de 30 días.

Una vez concluidas las tareas de obra, las adecuaciones finales y la puesta a punto del espacio estarán a cargo de personal de la Intendencia y de la Oficina de Informática, ambas dependencias del Poder Judicial de Entre Ríos.