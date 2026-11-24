La rutina habitual de la pesca deportiva en las costas paranaenses se vio sacudida por un hecho muy llamativo. Durante una salida de rutina frente a la zona de Bajada Grande, el guía profesional Fernando Colman experimentó lo que todo aficionado sueña pero muy pocos presencian: la captura simultánea de dos dorados de notable porte y utilizando un único señuelo artificial.

La hazaña ocurrida en Bajada Grande no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un cambio en la dinámica hidrográfica del río Paraná. Según detalló el propio entrevistado a UNO , el reciente pico de creciente comenzó a estabilizarse, creando el contexto perfecto para que los peces salgan a alimentarse.

Aunque en momentos de alta actividad es habitual observar varios peces atacando en simultáneo la carnada, que dos piezas queden enganchadas al mismo tiempo en los anzuelos del mismo señuelo representa una rareza absoluta. Colman, con años de navegación en el Paraná y creador del espacio digital @MiParanáPesca, admitió su asombro tras constatar la doble captura, la cual registró en video antes de devolver a ambos ejemplares a su hábitat natural de manera rápida y cuidadosa.

El especialista explicó que las fluctuaciones abruptas del caudal suelen aletargar a las especies y dificultar la pesca. En cambio, la meseta alcanzada tras la crecida generó una intensa voracidad en la orilla y en los cauces secundarios que conectan con la costa santafesina.

Proyección biológica y un adelanto a pulmón

Sumado al análisis inicial del río, Fernando Colman aportó nuevas definiciones sobre el panorama a futuro y sorprendió al revelar sus próximos pasos profesionales. En primer lugar, el guía remarcó que el impacto positivo de esta masa de agua recién comienza a vislumbrarse. A pesar de las dificultades lógicas que la inundación genera en las familias ribereñas, en términos estrictamente ecológicos el río está multiplicando su vida biológica. El ingreso del Paraná a las lagunas y arroyos internos facilita el desove masivo de múltiples especies. Al respecto, Colman enfatizó que este fenómeno hídrico garantizará un escenario inédito para los pescadores: "Por más que no sea favorable para la gente a la que le llegó el agua a sus viviendas, esta creciente va a traer mucha vida de todo tipo de especie de pescado a futuro. Vamos a tener más pesca de la que hay actualmente", indicó.

Por otro lado, el guía compartió un adelanto sobre el desarrollo de su emprendimiento turístico y deportivo en la capital entrerriana. Es que Colman se encuentra capitalizando sus ahorros para dar un salto de calidad en la atención a los visitantes: "Me estoy haciendo un ahorro para renovar todo lo que es equipo de la embarcación y demás, para comprar todo nuevo, moderno y más grande, más amplio para llevar más personas. Lo hacemos todo a pulmón, pero se vienen cosas nuevas a futuro cercano", dijo.

Este proyecto busca compensar la merma temporal de consultas turísticas registrada durante las semanas de crecida, apostando a fortalecer la oferta de excursiones fluviales en Paraná con una lancha de mayor capacidad y tecnología de vanguardia.

Conservación ecológica

Junto con la emoción de la doble captura y los anuncios de renovación, el guía de pesca con credencial oficial N° 1 de Entre Ríos hizo un fuerte llamado a la concientización ambiental. Durante sus recorridas por la costanera paranaense, Colman observó una considerable cantidad de alevines y peces juveniles nadando cerca de las piedras, pero también detectó conductas desinteresadas por parte de pescadores de orilla que dejan morir a los ejemplares pequeños fuera del agua.

Para proteger el recurso y asegurar la pesca del mañana, Colman recordó las pautas de conducta necesarias como reducir al mínimo el tiempo que el pez permanece fuera del agua para garantizar su supervivencia y retorno seguro al río, fomentar que los niños disfruten de la captura recreativa pero enseñándoles a devolverlos inmediatamente al medio acuático y proteger a las especies en desarrollo que buscan refugio en las costaneras y arroyos, evitando su manipulación innecesaria o destructiva.