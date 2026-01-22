Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro En calle Estrada de Paraná, un auto Volkswagen Bora protagonizó un grave accidente luego de esquivar a otro vehículo que habría cruzado a alta velocidad. 22 de enero 2026 · 21:44hs

En calle Estrada de Paraná, un auto Volkswagen Bora protagonizó un grave accidente.

En la tarde de este jueves, un Volkswagen Bora volcó y estuvo a punto de caer a las aguas del río Paraná. El accidente ocurrió en calle Estrada y ocurrió luego que el conductor del automóvil realizara una maniobra para esquivar a otro auto.

LEER MÁS: Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14 El hecho en Paraná Según relató el propio conductor del Volkswagen Bora, él circulaba en sentido oeste por avenida Estrada cuando, de manera repentina, un Toyota Corolla se le habría cruzado a gran velocidad por el mismo carril.

Ante esa situación, el automovilista intentó esquivar el impacto y realizó una maniobra brusca que lo llevó a salir de la cinta asfáltica y dirigirse hacia su izquierda. El vehículo terminó derrapando y volcando en una zona de pronunciada pendiente, donde impactó contra troncos y un pozo de gran profundidad, lo que evitó que terminara cayendo al río.