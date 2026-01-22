Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

En calle Estrada de Paraná, un auto Volkswagen Bora protagonizó un grave accidente luego de esquivar a otro vehículo que habría cruzado a alta velocidad.

22 de enero 2026 · 21:44hs
En calle Estrada de Paraná

En calle Estrada de Paraná, un auto Volkswagen Bora protagonizó un grave accidente.

En la tarde de este jueves, un Volkswagen Bora volcó y estuvo a punto de caer a las aguas del río Paraná. El accidente ocurrió en calle Estrada y ocurrió luego que el conductor del automóvil realizara una maniobra para esquivar a otro auto.

LEER MÁS: Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

El hecho en Paraná

Según relató el propio conductor del Volkswagen Bora, él circulaba en sentido oeste por avenida Estrada cuando, de manera repentina, un Toyota Corolla se le habría cruzado a gran velocidad por el mismo carril.

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad.

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

Mariano Werner buscará dejar atrás una racha adversa en la que no pudo dar pelea en la Copa de Oro.

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Ante esa situación, el automovilista intentó esquivar el impacto y realizó una maniobra brusca que lo llevó a salir de la cinta asfáltica y dirigirse hacia su izquierda. El vehículo terminó derrapando y volcando en una zona de pronunciada pendiente, donde impactó contra troncos y un pozo de gran profundidad, lo que evitó que terminara cayendo al río.

Paraná Auto volcó
Noticias relacionadas
La Intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, delinearon la seguridad de la Fiesta Nacional del Mate que se desarrollará el 6 y 7 de febrero en Paraná

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

detienen en parana a un hombre que vendia armas de fuego a traves de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

El predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe.

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

San Miguel volverá al ruedo en el certamen local.

San Miguel volverá a jugar la Liga Paranaense

Ver comentarios

Lo último

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Ultimo Momento
Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Policiales
Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Ovación
Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

La provincia
Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Dejanos tu comentario