Paraná: se incendió una casa y murieron las mascotas de la familia

Afortunadamente, no se encontraban moradores en el lugar en el momento en que comenzó el fuego, pero el incendio cobró la vida de varias mascotas que estaban en el interior.

El trabajo de los Bomberos Voluntarios de Paraná fue fundamental para controlar la situación. En total, cinco unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y dos dotaciones del cuerpo de Zapadores fueron desplegadas en el lugar para sofocar las llamas.

incendio casa calle alsina.jpg Paraná: se incendio en una casa en calle Alsina

Durante más de varias horas, los equipos de rescate lucharon contra el fuego para evitar que se propague a domicilios cercanos.

Mascotas fallecidas

Aunque la casa estaba vacía en cuanto a seres humanos, las pérdidas fueron lamentables para los propietarios, ya que varios animales fallecieron en el incendio. Dos perros y gatos se encontraban dentro de la vivienda al momento del siniestro.

Mientras que uno de los felinos pudo ser rescatado con vida, lamentablemente, los otros animales no lograron sobrevivir a las llamas y fallecieron calcinados, publica El Once. Uno de los perros todavía no había sido localizado por los equipos de bomberos.

Tras haber logrado controlar el incendio, las autoridades comenzaron con las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el foco ígneo.

Si bien el lugar estaba vacío, la magnitud de las llamas y el daño provocado en la estructura de la vivienda obligaron a los expertos a realizar una investigación minuciosa.

Por el momento, se desconoce si el incendio fue provocado por un accidente o por factores externos.