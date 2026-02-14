Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado El animal había sido denunciado como robado. Tras un allanamiento en una vivienda de Paraná, el animal fue recuperado y pudo reencontrarse con sus dueños 14 de febrero 2026 · 19:05hs

En el marco de los operativos de seguridad y prevención, personal policial llevó a cabo este sábado un allanamiento en una vivienda situada en la calle Baxada del Paraná en la capital entrerriana. Fue en relación a una causa de hurto.

rescatan caniche El procedimiento resultó positivo, permitió el secuestro de un canino de raza caniche de color blanco con manchas marrones, de aproximadamente 3 meses de vida. Este animal coincide con la descripción del que había sido denunciado como sustraído horas antes.

A puro baile y alegría, Paraná vivió la primera noche de los Carnavales 2026 Paraná: declararon culpables a policías acusados de violar a dos adolescentes

Una vez informado el fiscal interviniente se dispuso que, previa acreditación de propiedad, el canino sea entregado de forma definitiva a su dueño.