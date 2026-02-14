En el marco de los operativos de seguridad y prevención, personal policial llevó a cabo este sábado un allanamiento en una vivienda situada en la calle Baxada del Paraná en la capital entrerriana. Fue en relación a una causa de hurto.
Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado
El animal había sido denunciado como robado. Tras un allanamiento en una vivienda de Paraná, el animal fue recuperado y pudo reencontrarse con sus dueños
14 de febrero 2026 · 19:05hs
El procedimiento resultó positivo, permitió el secuestro de un canino de raza caniche de color blanco con manchas marrones, de aproximadamente 3 meses de vida. Este animal coincide con la descripción del que había sido denunciado como sustraído horas antes.
Una vez informado el fiscal interviniente se dispuso que, previa acreditación de propiedad, el canino sea entregado de forma definitiva a su dueño.