Hallaron sin vida al hombre que cayó al río Uruguay

El cuerpo del hombre de 37 años fue localizado este sábado en la zona del muelle de Cantera Crepy, en San José, sobre el río Uruguay

14 de febrero 2026 · 18:17hs
Hallaron sin vida al hombre desaparecido en el río Uruguay, zona Cantera Creppy (departamento Colón). Había un operativo de búsqueda desde temprano para intentar localizarlo, luego de que desapareciera de la superficie.

Según informaron Bomberos Voluntarios de San José este sábado 14 de febrero desde las primeras horas del día se puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate acuático para dar con una persona oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien había desaparecido de la superficie en la tarde de ayer.

El trágico suceso se habría desencadenado cuando el hombre, mientras se encontraba realizando actividades de pesca en la zona de la Cantera Creppy, ingresó al cauce con la aparente intención de recuperar un aparejo, no logrando retornar a la ribera.

La Brigada de Rescate Acuático inició el despliegue al salir el sol, estableciendo los cuadrantes de rastreo en un trabajo conjunto y coordinado con la Prefectura Naval Argentina.

El operativo se concentró en la zona del muelle de cantera Creppy. Tras un rastrillaje coordinado, se logró la localización y posterior recuperación del cuerpo de la persona que era intensamente buscada. Con la finalización de estas tareas, se dio por concluido el operativo de emergencia.

Profundo pesar

Desde la institución destacaron la eficacia del trabajo conjunto entre Bomberos y Prefectura, señalando que el esfuerzo mancomunado permitió dar respuesta a la situación en el menor tiempo posible, dadas las circunstancias.

Finalmente, la Asociación Bomberos Voluntarios San José expresó su profundo pesar por lo ocurrido y acompañó a la familia de la víctima en este difícil momento.

