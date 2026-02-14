Uno Entre Rios | Ovación | San Martín

Los convocados en San Martín de Tucumán para enfrentar a Patronato

San Martín de Tucumán recibirá este domingo al Rojinegro desde las 19 en la continuidad del capítulo inicial de la Primera Nacional.

14 de febrero 2026
El entrenador de San Martín de Tucumán, Andrés Yllana, dio la lista de futbolistas convocados para el encuentro que el Ciruja disputará este domingo en La Ciudadela ante Patronato, en la continuidad del capítulo inicial de la Primera Nacional, Zona 2. El juego se disputará desde las 19 bajo el arbitraje de Andrés Gariano.

Los jugadores convocados por el DT del elenco Rojiblanco son los arqueros Darío Sand y Nahuel Manganelli; los defensores Lucas Diarte, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Tiago Peñalba, Guillermo Rodríguez y Nicolás Peñalba; los mediocampistas Santiago Briñone, Laureano Rodríguez, Kevin López, Matías García, Nicolás Castro, Alan Cisneros, Jorge Juárez, Luciano Ferreyra y Benjamín Borasi; y los delanteros Lautaro Ovando, Facundo Pons, Diego Diellos y Gonzalo Rodríguez.

La delegación de Patronato que viajó a Tucumán para el inicio de la Primera Nacional

Patronato tiene día, horario y árbitro para el debut en la Primera Nacional

Resultados de la Primera fecha de la Primera Nacional, Zona B

La jornada comenzó el viernes con el triunfo de Gimnasia y Tiro de Salta, rival que visitará a Patronato el próximo sábado en el estadio Grella, sobre Colegiales por 2 a 1. A su vez Atlético Rafaela y Almagro empataron 0 a 0.

Este sábado Agropecuario de Carlos Casares le ganó 2 a 1 como local a Deportivo Maipú de Mendoza.

El domingo jugarán, desde las 17, Güemes de Santiago del Estero-Nueva Chicago y Chacarita-San Martín de San Juan.

Completarán el lunes, a partir de las 17, Atlanta-Quilmes y Gimnasia de Jujuy-Midland.

