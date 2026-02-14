Uno Entre Rios | La Provincia | vacunas

Qué vacunas deben aplicarse los chicos que empiezan primer grado

Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación se aplican de forma gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país.

14 de febrero 2026 · 16:43hs
Si su hijo tiene 5, 6 años y empieza primer grado, le corresponde aplicarse tres vacunas. Las mismas corresponden al calendario nacional de vacunación y se aplican de forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos.

Los niños que comienzan primer grado este año deben contar con una nueva dosis de la vacuna contra la poliomielitis (Sabín), la triple viral (lo protege del sarampión, la rubéola y las paperas) y la triple bacteriana (contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa). Varicela: Segunda dosis, obligatoria desde 2022 para niños nacidos a partir de 2013.

Se recuerda que las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación se aplican de forma gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país.

Vacunas a los 11 años

En tanto, las chicas y los chicos de 11 años deben aplicarse:

-Triple bacteriana acelular: para prevenir la difteria, el tétanos y la tos convulsa.

Meningococo: para prevenir la meningitis y la transmisión de la bacteria a los lactantes. Es una dosis única.

-Virus Papiloma Humano (VPH): para prevenir el *cáncer de cuello uterino** en las niñas y otras enfermedades relacionadas al VPH tanto para niñas como para niños. El esquema es de dos dosis separadas al menos por 6 meses.

Control médico

Es muy importante que lleves a tu hijo a un control de salud al menos una vez por año, aunque no esté enfermo.

El control debe incluir una visita al oftalmólogo y otra al odontólogo.

No obligatoria

Si bien no es obligatoria, este año los niños entre 3 y 11 años pueden vacunarse contra el Covid-19 en Argentina.

Para hacerlo, pueden acercarse al centro de salud más cercano y solicitar sus dosis.

