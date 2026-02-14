Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

La delegación de Patronato que viajó a Tucumán para el inicio de la Primera Nacional

Patronato visitará este domingo a San Martín de Tucumán desde las 19. El DT Rubén Forestello citó a 20 futbolistas.

14 de febrero 2026 · 20:44hs
Patronato debutará este domingo en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. Se presentará en el estadio La Ciudadela, donde visitará a San Martín de Tucumán. Esta historia, correspondiente a la Zona 2, se llevará adelante a partir de las 19 bajo el arbitraje de Andrés Gariano.

Para dicho juego el entrenador del Rojinegro, Rubén Forestello, convocó a 20 futbolistas. La delegación entrerriana que se trasladó hacia el norte del país está conformada por los siguientes intérpretes.

Arqueros:

Alan Sosa

Román Peralta

Defensores

Maximiliano Rueda

Nahuel Genez

Gabriel Díaz

Fernando Evangelista

Juan Salas

Franco Meritelli

Fernando Moreyra

Mediocampistas

Facundo Heredia

Augsto Picco

Federico Bravo

Marcos Enrique

Juan Barinaga

Alejo Miro

Valentín Pereyra

Brandón Cortes

Delanteros

Renzo Reynaga

Hernán Rivero

Franco Soldano

La probable formación de Patronato

Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritelli, Fernando Moreyra y Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo y Brandón Cortés; Valentín Pereyra y Hernán Rivero.

