La delegación de Patronato que viajó a Tucumán para el inicio de la Primera Nacional

Patronato visitará este domingo a San Martín de Tucumán desde las 19. El DT Rubén Forestello citó a 20 futbolistas.

Patronato debutará este domingo en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. Se presentará en el estadio La Ciudadela, donde visitará a San Martín de Tucumán. Esta historia, correspondiente a la Zona 2, se llevará adelante a partir de las 19 bajo el arbitraje de Andrés Gariano.