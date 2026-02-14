Patronato debutará este domingo en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. Se presentará en el estadio La Ciudadela, donde visitará a San Martín de Tucumán. Esta historia, correspondiente a la Zona 2, se llevará adelante a partir de las 19 bajo el arbitraje de Andrés Gariano.
La delegación de Patronato que viajó a Tucumán para el inicio de la Primera Nacional
Patronato visitará este domingo a San Martín de Tucumán desde las 19. El DT Rubén Forestello citó a 20 futbolistas.
Para dicho juego el entrenador del Rojinegro, Rubén Forestello, convocó a 20 futbolistas. La delegación entrerriana que se trasladó hacia el norte del país está conformada por los siguientes intérpretes.
Arqueros:
Alan Sosa
Román Peralta
Defensores
Maximiliano Rueda
Nahuel Genez
Gabriel Díaz
Fernando Evangelista
Juan Salas
Franco Meritelli
Fernando Moreyra
Mediocampistas
Facundo Heredia
Augsto Picco
Federico Bravo
Marcos Enrique
Juan Barinaga
Alejo Miro
Valentín Pereyra
Brandón Cortes
Delanteros
Renzo Reynaga
Hernán Rivero
Franco Soldano
La probable formación de Patronato
Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritelli, Fernando Moreyra y Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo y Brandón Cortés; Valentín Pereyra y Hernán Rivero.