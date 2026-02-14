Impecable debut de Nicolás Moscardini en el Turismo Carretera

El platense, que debuta el Turismo Carretera a los 25 años, sorprendió con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición y se quedó con la pole.

El platense, que debuta en el Turismo Carretera a los 25 años, sorprendió con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición y se quedó con la “pole position” en una caótica clasificación en El Calafate, donde comienza la temporada 2026. En cuanto a la labor de los entrerrianos, Agustín Martínez se ubicó en el octavo lugar de la clasificación y Mariano Werner quedó 17°.

El normal desarrollo de la clasificación se vio alterado por una inusual y prolongada demora -cercana a los 50 minutos-por inconvenientes con el sistema de cronometraje de la ACTC, que no es el mismo que se utilizó hasta la temporada pasada. El problema fue de tal magnitud, que algunos pilotos advirtieron que el sistema no había registrado sus mejores tiempos. Como el inconveniente ocurrió cuando habían transcurrido 6 de los 8 minutos del primer cuarto y ese grupo no volvió a la pista, el resto de los cuartos también clasificó durante 6 minutos.

El domingo estará reservado para la adrenalina pura de las series y finales.

El TC Pista abrirá la jornada a las 10.10 con su primera serie, pactada a cinco vueltas, mientras que la segunda batería se largará a las 10:35. Por su parte, el Turismo Carretera disputará tres series a cinco giros cada una, comenzando a las 11:00 y extendiéndose hasta las 11:50.

La final del TC Pista se pondrá en marcha a las 12.40, con un máximo de 20 vueltas o 40 minutos. En tanto, la gran final del Turismo Carretera largará a las 13:55 y se extenderá a 25 vueltas o 50 minutos como tope reglamentario.