Racing festejó su segunda victoria seguida en el Torneo Apertura

Racing derrotó 2 a 0 a Banfield en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Racing derrotó este sábado 2 a 0 a Banfield, en condición de visitante, en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Marco Di Césare y Adrián Maravilla Martínez anotaron los goles de la Academia, que festejaron su segunda victoria en el certamen.

Al equipo de Gustavo Costas le costó hacer pie a lo largo de la primera etapa, pero su eficacia fue clave para desempatar la historia en su único avance de peligro. A los 26 minutos, llegó un centro desde el córner izquierdo que fue cabeceado por Tomás Conechny, lo rechazó el arquero Facundo Sanguinetti y, en el rebote, facturó Marco Di Césare para el 1-0 en favor de Racing.

Embed

Instantes después, a la media hora de juego, Baltasar Rodríguez se salvó de la expulsión por un golpe sin pelota a Lautaro Gómez. Esa acción derivó en un efusivo reclamo de Troglio a Dóvalo, quien expulsó al director técnico y a uno de sus ayudantes, Gustavo Reggi.

Maravilla Martínez aseguró la victoria de Racing

Sobre el cierre, Tiziano Perrota tuvo un pecado de juventud a sus 19 años. El juvenil de Banfield fue a defender una pelota detenida con los brazos muy abiertos, le rebotó en esa parte del cuerpo en el área, el árbitro cobró penal y Adrián Maravilla Martínez convirtió el 2-0 en el tiempo adicionado.

Embed

Racing volverá a jugar el próximo viernes desde las 20 contra Boca Juniors en La Bombonera, mientras que Banfield buscará la recuperación el sábado 21 a partir de las 17 nuevamente como local ante Newell’s.