Dibu Martínez recibió tres goles en 27 minutos en la derrota de Aston Villa

Dibu Martínez comenzó en el banco de suplentes. La expulsión de Marco Bizot le dio espacio en la eliminación de Aston Villa en la FA Cup

Emiliano Dibu Martínez sufrió este sábado tres goles en 27 minutos en la derrota de Aston Villa por 3 a 1 sobre Newcastle United por la cuarta ronda de la FA CUP. El arquero argentino comenzó el encuentro en el banco de suplentes, pero debió ingresar a escena por la expulsión del francés Marco Bizot sobre el final del primer tiempo.

El duelo en el Villa Park de Birmingham se había iniciado con rotación debajo de los tres palos y con una ventaja en el primer cuarto de hora gracias al tanto de Tammy Abraham. Pero el escenario cambió drásticamente sobre el final de la primera etapa. Bizot, arquero de 34 años que llegó en el último mercado de pases procedente del Stade Brestois ante la chance de salida de Dibu Martínez, protagonizó un error insólito.

La delegación de Patronato que viajó a Tucumán para el inicio de la Primera Nacional

Cuando se disputaban los últimos segundos del minuto que adicionó en la primera etapa el árbitro, Leon Bailey entregó mal un pase con el equipo en campo rival y Jacob Murphy recibió la pelota en mitad de la cancha con la chance de encabezar una interesante contra. Sin embargo, casi que no pudo controlar la pelota: Bizot le pegó una brutal patada cerca del círculo central. El jugador para colmo había quedado mal ubicado para continuar la contra con sus dos compañeros y, al mismo tiempo, había tres jugadores del Aston Villa que volvían a toda velocidad para impedir la acción.

El ingreso del Dibu Martínez

El árbitro Chris Kavanagh no dudó y le mostró la roja directa. Martínez entró en ese momento, pero casi no jugó ante un primer tiempo que ya estaba terminado. Sin embargo, vivió unos segundos 45 minutos amargos donde poco pudo hacer para evitar la caída de su valla.

A los 60 minutos, el juez cometió un error increíble al no cobrar penal por la mano de Lucas Digne. La falta, sancionada fuera del área, de todos modos terminó siendo favorable para Newcastle: Martínez despejó el centro con sus puños, pero Sandro Tonali capturó la pelota en la puerta del área. Su potente remate se desvió en Douglas Luiz y descolocó al Dibu, que sólo pudo ver cómo entraba la pelota del empate.

A los 75, el italiano Tonali otra vez tuvo la pelota en sus pies en la medialuna del área y sacó un fortísimo remate rasante que fue imposible de atajar para el arquero de la selección argentina.

El sueño de remontar el partido para Aston Villa terminó con una escena por demás curiosa. A los 87 minutos, el equipo recuperó cerca de su arco e intentó salir jugando, pero el pase de Lamare Bogarde al medio terminó en asistencia: el alemán Nick Woltemade quedó para definir y, cuando Martínez se tiró a sus pies, el español Pau Torres terminó colaborando con el 3-1 del rival al intentar evitar el disparo.

Otros resultados de la FA Cup

Liverpool venció este sábado por 3-0 al Brighton en un partido correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup (Copa de Inglaterra), llevado a cabo en el estadio Anfield.

El Manchester City le ganó 2-0 al Salford City, de la cuarta categoría del fútbol inglés, y se metió en los octavos de final de la FA Cup.