El Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos destacó la importancia del diagnóstico prenatal y la pesquisa neonatal para detectar cariopatías congénitas.

El Gobierno de Entre Ríos refuerza la detección y el tratamiento oportuno de cardiopatías congénitas.

En el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el Ministerio de Salud destacó la importancia del diagnóstico prenatal y la pesquisa neonatal para detectar a tiempo estas malformaciones que afectan entre 50 y 80 niños por año en Entre Ríos.

La mitad de los casos requiere intervención médica, por lo que se remarcó la necesidad de controles durante el embarazo, la derivación oportuna a centros especializados y el seguimiento dentro de la red provincial y nacional.

Datos del Gobierno de Entre Ríos

Cada 14 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, que son alteraciones estructurales del corazón originadas, en la mayoría de los casos, durante los primeros 30 días de formación cardíaca del embrión.

Las formas más complejas suelen manifestarse al nacimiento, mientras que las de mediana o baja complejidad pueden detectarse durante el primer año de vida, la niñez o incluso en la adolescencia.

En Argentina, entre el 1 y el 2% de los nacimientos presenta algún tipo de cardiopatía. En Entre Ríos se registran entre 50 y 80 nuevos casos por año, de los cuales cerca de la mitad requiere algún tipo de tratamiento.

Explicaciones al respecto

El jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná y referente provincial del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, Fernando Olmedo, explicó que “en cuanto a las causas, la mayoría son de origen desconocido. Algunas están asociadas a síndromes genéticos, como la trisomía 21 (síndrome de Down) o la trisomía 18 (síndrome de Edwards), que presentan una alta vinculación con cardiopatías”.

El especialista agregó que “también existen factores que pueden favorecer su aparición, como la diabetes gestacional, la exposición a radiaciones o la ingesta de determinados medicamentos durante el embarazo, aunque estos casos son menos frecuentes”.

Si las cardiopatías se detectan a tiempo, en la mayoría de los casos tienen una evolución favorable. Los avances en tratamientos por cateterismo permiten evitar cirugías en determinadas patologías. En los casos que requieren intervención quirúrgica, algunos pacientes pueden necesitar seguimiento de por vida, mientras que otros, una vez resueltos los cuadros, pueden desarrollar una vida completamente normal.

Abordaje del tema

Desde la cartera sanitaria se subrayó la importancia del diagnóstico prenatal, para lo cual se recomienda que, alrededor de las 23 y 24 semanas de gestación, se incluya la evaluación cardíaca dentro del screening ecográfico general. Entre Ríos cuenta con la Ley Provincial N°10.290 que contempla el control obligatorio durante el embarazo.

Si el estudio genera sospechas, el caso es derivado al hospital San Roque para confirmar o descartar el diagnóstico. Cabe señalar que la provincia está adherida al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que articula la derivación ante casos de alta complejidad y define el centro de tratamiento correspondiente.

Por su parte, en Entre Ríos, la Red Provincial de Cardiopatías cuenta con centros de referencia en Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Paraná, siendo esta última el principal centro para diagnóstico y tratamiento básicos, además de realizar el seguimiento posterior de los pacientes derivados.