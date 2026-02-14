Paraná: declararon culpables a policías acusados de violar a dos adolescentes

Policías atacaron a las adolescentes hace 10 años en Paraná y este sábado fueron encontrados culpables tras la deliberación de un juicio por jurados

El veredicto se confirmó tras seis jornadas de debate a puertas cerradas y el 20 de febrero se conocerá la pena en la audiencia de cesura.

Tras seis jornadas de debate a puertas cerradas, por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, un jurado popular reunido este sábado en Paraná declaró culpables a M.S.E, como partícipe necesario del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerza policiales” y a G.E.A como autor del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales”.

Se trató del primer juicio por jurados del año, se efectuó en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) –ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná-, y fue en el marco del legajo "M.S.E. y otro S/Abuso sexual con acceso carnal agravado". Conocido el veredicto, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberán cumplir los imputados, se realizará el 20 de febrero, a las 9. Según resolvió el juez Cánepa, los imputados seguirán con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta esa fecha.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, en tanto que los abogados Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld ejercieron la querella. Por su parte el abogado Julián Gracia intervino en representación del Superior Gobierno de Entre Ríos. El imputado G.E.A. fue asistido por los abogados Damián Pettenati e Iván Vernengo, mientras que su colega Claudio Berón ejerció la defensa de M.S.E.

Se trató del quincuagésimo tercer juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.