Colón palpita un fin de semana récord con la Fiesta Nacional de la Artesanía Colón vive una temporada excelente impulsada por el feriado de Carnaval y la 41ª edición de la máxima cita artesanal del país 14 de febrero 2026 · 16:22hs

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Colón confirmó que la localidad alcanzó un 96% de reservas hoteleras de cara al inicio del fin de semana largo de carnaval. Este flujo masivo de turistas consolida al destino como uno de los más elegidos de la región.

El inicio de este período coincide con el desarrollo de la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía, que tiene lugar del 12 al 16 de febrero. El evento, que congrega a los mejores maestros artesanos de Argentina y países limítrofes, se posiciona como el atractivo central de una semana donde la cultura y el turismo caminan de la mano. Las entradas y plateas pueden adquirirse a través de www.1000Tickets.com.ar o en el predio. Los menores de 7 años no abonan entrada. Colón Atractivos naturales y recreación Los turistas que arriben a Colón podrán disfrutar de la extensa línea de playas sobre el río Uruguay, las cuales se encuentran habilitadas y con servicios de guardavidas. Asimismo, la oferta se complementa con paseos náuticos guiados y la posibilidad de pasar la jornada en las islas, una de las experiencias más buscadas por quienes desean contacto directo con la biodiversidad del Espinal.

Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Sector gastronómico y servicios La microrregión fortaleció su capacidad operativa para responder a la alta demanda. La oferta gastronómica local, destacada por sus platos regionales y la calidad de su materia prima, se prepara para trabajar a plena capacidad durante las cinco jornadas festivas.