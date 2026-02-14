El Maratón Acuático El Chapetón-Paraná acelera inscripciones

El sábado 7 de marzo será el día señalado. La tradicional competencia tendrá su largada desde El Chapetón y culminará en la playa del Estudiantes .

El Maratón Acuática El Chapetón–Paraná abrió oficialmente su registro y, en apenas los primeros días, el ritmo de anotados superó las expectativas iniciales.

La cuenta regresiva ya está en marcha y el entusiasmo se hace sentir en cada consulta y en cada inscripción confirmada. El Maratón Acuática Chapetón–Paraná abrió oficialmente su registro y, en apenas los primeros días, el ritmo de anotados superó las expectativas iniciales, ratificando el fuerte interés que despierta año tras año entre los amantes de las aguas abiertas.

Con cupos limitados y nadadores provenientes de distintos puntos del país que ya aseguraron su lugar, la prueba comienza a tomar forma como uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario regional. La expectativa crece no solo por el nivel competitivo que se anticipa, sino también por el clima especial que envuelve a cada edición.

La delegación de Patronato que viajó a Tucumán para el inicio de la Primera Nacional

Una fecha marcada en el calendario

El sábado 7 de marzo será el día señalado. La tradicional competencia tendrá su largada desde El Chapetón y culminará en la playa del Club Atlético Estudiantes, en un recorrido que combina resistencia física, estrategia y el imponente marco natural que ofrece el río Paraná.

El trazado, exigente y desafiante, obliga a los competidores a administrar energías, leer las corrientes y sostener el ritmo en un entorno que impone respeto. Es precisamente esa combinación de naturaleza, esfuerzo y superación personal lo que ha consolidado a la Chapetón–Paraná como una de las travesías más convocantes del litoral argentino.

Convocatoria federal y nivel competitivo

Desde la organización, a cargo de la Asociación Civil Barrancas del Paraná, que preside el ex nadador Andrés Solioz, destacaron el sostenido movimiento de inscriptos durante la primera semana de apertura. La respuesta anticipa una convocatoria federal y un nivel deportivo de jerarquía.

Nadadores experimentados en pruebas de aguas abiertas compartirán el desafío con deportistas que buscan dar un paso más en su evolución personal. Para muchos, la Chapetón–Paraná representa una meta largamente soñada; para otros, es una cita ineludible dentro del calendario anual.

La logística, cuidadosamente planificada, es otro de los puntos fuertes de la competencia. Seguridad náutica, coordinación en el recorrido y organización en la llegada forman parte de un engranaje que ha sabido perfeccionarse con el paso de las ediciones.

Más que una competencia: un evento que moviliza a la ciudad

Más allá del aspecto estrictamente deportivo, la maratón se transformó en un acontecimiento que moviliza a la ciudad de Paraná. Familiares, entrenadores y público en general acompañan desde distintos puntos de la costa, generando un clima festivo que se potencia en el tramo final.

La llegada a la playa del Club Atlético Estudiantes se convierte en un punto de encuentro y celebración. Allí confluyen emociones, abrazos y aplausos que reconocen el esfuerzo compartido en el agua. Cada arribo es una historia de superación, y cada edición deja postales imborrables.

Inscripciones abiertas: cupos limitados para el Chapetón-Paraná

Quienes deseen ser parte todavía están a tiempo de sumarse. Sin embargo, desde la organización recomiendan no demorar la decisión, ya que los cupos son limitados y el ritmo de inscripción se mantiene firme.

El registro se realiza de manera online a través del sitio oficial: www.andressolioz.com.ar/chapeton

El río Paraná volverá a ser escenario de una experiencia única. Todo indica que, una vez más, la Maratón Acuática Chapetón–Paraná contará con un marco multitudinario que acompañará a los protagonistas en una jornada que promete emoción, esfuerzo y celebración deportiva.