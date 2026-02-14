La Selección Argentina de sóftbol partió con toda ilusión

El combinado nacional de sóftbol, con varios jugadores entrerrianos, partieron ayer rumbo a Colombia para jugar el Panamericano desde el sábado 21.

El equipo de sóftbol partió desde una estación en el sur de Paraná.

La Selección Argentina Masculina Mayor de Sóftbol viajó este sábado rumbo a Colombia para formar parte primero de una preparación con amistosos y luego formar parte de un certamen internacional. En los próximos días (arranca el sábado 21), el equipo nacional participará del Panamericano Masculino Mayor, que se disputará en Montería, Colombia, un certamen de máxima relevancia dentro del calendario continental y que será clasificatorio tanto para el Mundial de Mayores como para los Juegos Panamericanos 2027.

Para eso el plantel, que forman parte varios entrerrianos, viajó desde la capital entrerriana con las valijas llenas de ilusiones.

La Selección Argentina de sóftbol se jugará por todo en Colombia

El plantel de la Selección de sóftbol

El entrenador paranaense José Alberto Guerrinieri definió una lista de 16 jugadores que vestirán la camiseta albiceleste en este compromiso de alto nivel. Los convocados son: Federico Eder, Juan Ladislao Malarczuk, Luciano Biondi Teruel, Manuel Ignacio Godoy, Pablo Migliavacca Skladny, Teo Migliavacca Skladny, Alan Peker, Juan Cruz Zara, Francisco Lombardo, Lucio Gabriel Retamar, Federico Olheiser, Franco Nicolás Ortellado, Alejo Muñoz, Franco Sáenz, Matías Etchevers Larraburu y Khalil Luna.

El cuerpo técnico estará encabezado por Guerrinieri como entrenador principal, acompañado por Gustavo Guerrinieri, Mariano Montero y Bruno Motroni como coaches.

Además, la delegación contará con Duilio Scialacomo como jefe de equipo y Luciano Benedetti como médico, quienes serán parte fundamental del trabajo integral durante el certamen.

Argentina integrará la Zona A (única de cinco equipos), junto a Aruba, Cuba, Panamá y Puerto Rico. Las otras dos zonas del certamen estarán integradas por cuatro seleccionados cada una.

El campeonato comenzará oficialmente el 21 de este mes y otorgará siete lugares para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026; seis plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y 5 para la fase de grupos del próximo Mundial.

Todos los grupos. Grupo A: Argentina, Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico. Grupo B: Venezuela, Colombia, Canadá y Perú. Grupo C: República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y México.

Para el conjunto argentino, esta será una oportunidad de medir fuerzas con potencias de la disciplina y, al mismo tiempo, consolidar el trabajo que se viene realizando desde las categorías formativas hasta la elite nacional. La preparación previa, que incluyó amistosos y entrenamientos específicos, busca afinar detalles para llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.

En la jornada de este sábado viajaron con las valijas llenas de ilusiones con miras. La salida fue de una estación de servicio de la zona sur de la ciudad de Paraná y luego desde Ezeiza rumbo a Colombia.