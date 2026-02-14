Uno Entre Rios | Policiales | Accidente

Fuerte accidente en el cruce de las rutas nacionales 12 y 127

El accidente de tránsito ocurrió este sábado por la mañana e involucró una camioneta y un automóvil. Hubo fuertes daños materiales

14 de febrero 2026 · 17:40hs
Un accidente de tránsito se produjo este sábado en el estratégico cruce de las rutas nacionales 12 y 127. El incidente, que involucró a un vehículo cuyos ocupantes no serían oriundos de la región, generó alarma por la violencia del impacto inicial.

accidente rutas 12 y 127 (1)

Según las primeras informaciones recogidas en el lugar, el choque dejó daños materiales de consideración en las unidades involucradas. Fuentes policiales confirmaron que, afortunadamente, no hubo que lamentar personas con heridas de gravedad, registrándose solo contusiones leves en los protagonistas.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el sitio para ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado debido a la posición en la que quedaron los rodados sobre la calzada.

