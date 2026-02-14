ATER: el impuesto inmobiliario urbano tendrá topes y beneficios para los contribuyentes

ATER informó que el vencimiento del impuesto inmobiliario fue reprogramado. Llegará con un aumento del 30% y habrá beneficios para contribuyentes cumplidores.

ATER avisó que el impuesto inmobiliario urbano tendrá topes y beneficios para los contribuyentes.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informa que el vencimiento del impuesto inmobiliario urbano fue extendido para el 25 y 26 de febrero de 2026, estableciéndose un monto de actualización por debajo de la evolución inflacionaria.

En tanto que el impuesto inmobiliario urbano tendrá topes y beneficios para el contribuyente.

Datos brindados por ATER

Vencimientos

Cuota 1 o pago anual - según último dígito verificador.

- 0, 1, 2, 3, 4: 25 de febrero de 2026.

- 5, 6, 7, 8, 9: 26 de febrero de 2026.

En tanto que la extensión de los plazos responde a una falla técnica imprevista en el servidor de aplicaciones encargado de la liquidación masiva de tributos, lo que generó demoras en el proceso de emisión. Ante este inconveniente técnico ajeno a la voluntad del organismo, se dispuso -a través de la Resolución 024/26/ATER- la extensión excepcional de los vencimientos para no perjudicar al contribuyente.

Desde el gobierno provincial se informó que desde el jueves 19 de febrero, las boletas podrán consultarse en la web y abonarse por los medios habituales.

El esquema 2026 del impuesto inmobiliario urbano forma parte de la política de alivio fiscal impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, con un criterio central: evitar que la inflación se traslade automáticamente a la boleta y distribuir el esfuerzo con mayor equidad.

Para este ejercicio fiscal, la actualización impositiva tiene un límite del 30%, ubicándose por debajo de la inflación registrada en 2025 (31,5 por ciento).

Este límite beneficia a más del 85% de las partidas (casi nueve de cada 10 hogares), garantizando que los contribuyentes queden protegidos frente al impacto inflacionario.

En términos fiscales, el esquema implica que el Estado provincial deja de percibir más de 55 mil millones de pesos entre topes, descuentos y beneficios.

Beneficios por cumplimiento

En este nuevo ejercicio fiscal, se mantienen los incentivos para quienes cumplen:

- Del 15% de descuento en concepto de Buen Pagador, para quienes abonaron en término cada cuota del período fiscal 2025.

- Del 10% adicional por pago anual 2026.

Ambos beneficios son acumulables, lo que permite reducir hasta un 25% el monto final a abonar.

En términos reales, abonar un impuesto con un límite del 30% y acceder a descuentos acumulados frente a una inflación del 31,5% implica una reducción efectiva del peso tributario para quienes cumplen en tiempo y forma.

Consultas y asistencia

Para recabar información o despejar dudas, ATER pone a disposición de los contribuyentes las siguientes vías de contacto:

- Sitio web: www.ater.gob.ar

- Teléfono: 0810-888-2837

- Correo: [email protected]

- Atención presencial en oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.