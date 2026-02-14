Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

A puro baile y alegría, Paraná vivió la primera noche de los Carnavales 2026

La fiesta se realizó este viernes en el Corsódromo de calle Maciá de Paraná. Hubo despliegue artístico y musical de comparsas, batucadas y baterías

14 de febrero 2026 · 16:08hs
Los carnavales paranaenses tienen como principal característica su perfil diverso e inclusivo, sumado a la riqueza cultural que le proporcionan sus diferentes expresiones artísticas. En esta edición volvió a reunir a comparsas, baterías y agrupaciones carnavaleras, consolidando al carnaval como una de las celebraciones más convocantes e identitarias de la ciudad.

El viceintendente David Cáceres valoró la historia y tradición de los carnavales paranaenses. “Es muy particular, distinto a otros que conocemos en la provincia, pero tenemos muchas agrupaciones carnavaleras que le ponen mucha pasión y trabajo. Por decisión de la intendenta Rosario Romero, hace varios meses conformamos una mesa de coordinación y de trabajo para poder planificarlo”, explicó.

“Hubo un marco de público de primer nivel. Hay una decisión política de la intendenta Rosario Romero de realizar estos carnavales con el acompañamiento de nuestro viceintendente, David Cáceres, y de cada agente municipal. Llegaron vecinos de Paraná, pero además de distintos puntos del país”, manifestó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

La directora de Museos y Patrimonio Histórico del Municipio, Gisela Bahler, rescató la asistencia masiva de paranaenses y turistas. “Ha sido una convocatoria muy importante y así esperamos que sea en las siguientes jornadas. Nuestro carnaval no es solamente identitario, sino que además es diverso, inclusivo y es sustentable: el 25% de sus expresiones artísticas tienen que ser con material reciclado y reutilizado”, aseguró.

Una fiesta popular

Lautaro Díaz, director de la Comparsa Emperatriz, actual campeona de los Carnavales Paranaenses, manifestó: “Estamos muy entusiasmados, porque tanto esfuerzo y espera valió la pena. Hemos trabajado durante todo el año. La verdad que muy bien el Municipio y hay un cambio positivo respecto de años anteriores en el carnaval de Paraná”.

Celina Verón, del barrio Mariano Moreno, dijo que el Carnaval “es precioso, me encanta, sobre todo la vestimenta. Hacía muchos años que no veíamos un carnaval así. El corsódromo quedó hermoso y hay una limpieza increíble”.

Cómo fue el inicio y cómo sigue la programación

El operativo incluyó nuevas tribunas, sonido sectorizado y una coordinación entre distintas áreas municipales para garantizar seguridad y comodidad al público.

Son cuatro jornadas consecutivas de desfile y competencia: viernes, sábado y domingo con las comparsas y agrupaciones, mientras que el lunes será el turno del tradicional Carnaval de las Infancias.

El jurado comenzó su labor desde el viernes por la mañana con entrevistas a las agrupaciones y otorgará puntaje desde las 21:30, cuando inicia la primera pasada oficial en pista. La competencia contempla categoría A y categoría B para comparsas, además de baterías y conjuntos carnavalescos.

Entradas, accesos y recomendaciones

El valor de la entrada general es de 5.000 pesos y los menores de 10 años ingresan sin cargo. Las boleterías están ubicadas en la intersección de General Gervasio Artigas y Coronel Uzin, y se habilitó el cobro electrónico para agilizar el acceso.

Desde la organización señalaron que lo recaudado por entradas será destinado a las comparsas ganadoras, mientras que lo generado en el Patio Gastronómico beneficiará a las 12 agrupaciones participantes.

