Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El accidente ocurrió en la intersección de calles Blas Parera y José Hernández, de la ciudad de Paraná. Dos heridos fueron trasladados al hospital San Martín.

Los dos ocupantes que circulaban en el vehículo menor fueron trasladados de urgencia al hospital San Martín.

Los vehículos involucrados fueron una moto Yamaha XTZ de 125 cilindradas y a una camioneta Renault Duster.

Los vehículos involucrados fueron una moto Yamaha XTZ de 125 cilindradas y a una camioneta Renault Duster.

La motociclista, una mujer que se desplazaba por Blas Parera en sentido sur–norte, impactó contra el vehículo que se trasladaba por la avenida y pretendía cruzar hacia Blas Parera en sentido oeste-este.

A raíz del choque, la conductora sufrió una fractura expuesta de tobillo, por lo que fue asistida y trasladada rápidamente por personal de emergencias. Su acompañante también padeció una fractura en uno de sus dedos, aunque permanecía lúcido al momento del ingreso al hospital.

En cuanto al otro vehículo involucrado, la Renault Duster era ocupada por dos adultos mayores, quienes afortunadamente se encuentran en buen estado de salud y no requirieron derivación médica, indicó Elonce.