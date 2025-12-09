Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El accidente ocurrió en la intersección de calles Blas Parera y José Hernández, de la ciudad de Paraná. Dos heridos fueron trasladados al hospital San Martín.

9 de diciembre 2025 · 22:41hs
El accidente ocurrió en la intersección de calles Blas Parera y José Hernández de Paraná. Hubo dos heridos.

Bomberos Voluntarios

El accidente ocurrió en la intersección de calles Blas Parera y José Hernández de Paraná. Hubo dos heridos.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió a la intersección de calles Blas Parera y José Hernández por un accidente de tránsito entre un automóvil y una moto. Los dos ocupantes que circulaban en el vehículo menor fueron trasladados de urgencia al hospital San Martín.

Los vehículos involucrados fueron una moto Yamaha XTZ de 125 cilindradas y a una camioneta Renault Duster.

Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Organiza la Municipalidad de Paraná.

Colonias de Vacaciones municipales: abrieron inscripciones

La Municipalidad de Paraná invita a disfrutar de la Feria de Libros por Navidad, una propuesta que reunirá a editoriales, librerías locales y al público lector.Uno de los escenarios será el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Karaoke literario y coro en la Feria de Libros por Navidad

La motociclista, una mujer que se desplazaba por Blas Parera en sentido sur–norte, impactó contra el vehículo que se trasladaba por la avenida y pretendía cruzar hacia Blas Parera en sentido oeste-este.

A raíz del choque, la conductora sufrió una fractura expuesta de tobillo, por lo que fue asistida y trasladada rápidamente por personal de emergencias. Su acompañante también padeció una fractura en uno de sus dedos, aunque permanecía lúcido al momento del ingreso al hospital.

En cuanto al otro vehículo involucrado, la Renault Duster era ocupada por dos adultos mayores, quienes afortunadamente se encuentran en buen estado de salud y no requirieron derivación médica, indicó Elonce.

Paraná Hospital San Martín Bomberos Voluntarios
Noticias relacionadas
parana: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Paraná: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

El comerciante había sido denunciado en 2024 por Marcelo Boeykens, abogado Liga Argentina por los Derechos Humanos, por vender un casco nazi en Market Place 

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Para este lunes se esperan tormentas fuertes, con temperaturas promedio entre 18 y 22 grados. Habrá marcado ascenso de temperaturas en la semana, según el SMN 

SMN extendió el alerta por tormentas hasta el martes

La ciudad de Paraná inició un nuevo modelo de transporte público en la sustentabilidad, la modernización y la calidad del servicio.

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Ultimo Momento
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Ovación
La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

La provincia
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Frigerio celebró la baja de retenciones: Argentina está en la dirección correcta

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dejanos tu comentario