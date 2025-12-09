Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que siguen los trabajos relacionados con la obra de red de agua potable. Además, se realizan tareas de bacheo.

9 de diciembre 2025 · 20:36hs
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo.

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo.

La Municipalidad de Paraná continúa con los trabajos vinculados a la obra de red de impulsión de agua potable, que tiene como objetivo optimizar el abastecimiento en la zona oeste de la ciudad.

En este marco, desde la comuna se informó que este miércoles, se llevarán adelante tareas de bacheo y recomposición de la calzada en los sectores donde ya se colocó la nueva cañería.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná repara una cañería de impulsión de agua potable

Los trabajos de la Municipalidad de Paraná

Los trabajos de bacheo se ejecutarán sobre calle 3 de Febrero, entre Don Bosco y Fraternidad, desde las 7 y hasta la finalización de las tareas. La intervención forma parte de la etapa final de la obra de impulsión de 500 mm, contemplada en el Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable.

El tramo corresponde al sector donde recientemente se realizó el cruce a cielo abierto de la cañería, debido a la presencia de interferencias con otras infraestructuras.

Más tareas de bacheo

Además, se llevarán adelante tareas de bacheo sobre calle Vucetich, entre 3 de Febrero y Grella.

A partir de esto es que la Municipalidad de Paraná solicita precaución al circular por estas zonas y agradece la comprensión de los vecinos ante las molestias temporales que estas tareas puedan generar.

