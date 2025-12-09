Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista.

La Justicia mantiene detenido al automovilista mientras avanza la reconstrucción del siniestro vial que costó la vida a dos jóvenes , cuyos allegados expresaron su dolor en redes sociales.

Dos jóvenes de 18 y 19 años fallecieron el pasado domingo por la noche al ser alcanzados por una camioneta cuando circulaban en una motocicleta por el kilómetro 24,5 de la Ruta Provincial 32, en el tramo que une Seguí y Viale, en Entre Ríos. Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Müller De Campos (nacido en Alba Posse) y Sasha Grandoli Riquelme, quienes se dirigían hacia Crespo cuando fueron impactados desde atrás por una Volkswagen Amarok.

Accidente fatal: Justicia investiga siniestro que terminó con dos víctimas

Según los primeros informes policiales, el choque ocurrió cerca de las 20.30 y el impacto provocó el deceso inmediato de ambos motociclistas. En el lugar trabajó personal de la Policía de Entre Ríos y de la Comisaría de Seguí, que restringió el tránsito para permitir las tareas periciales en una zona de escasa iluminación, un factor que será analizado por los investigadores.

El conductor de la camioneta, un hombre de 42 años oriundo de Roque Sáenz Peña (Chaco), resultó ileso y fue detenido por orden de la fiscal Patricia Yedro. La segunda jefa de Operaciones, Cecilia Galiano, confirmó que el automovilista continúa alojado en Tribunales mientras se desarrollan nuevas diligencias. "Se tienen que realizar pericias con testigos y se conectará una computadora al vehículo para determinar velocidad y diversas circunstancias", señaló.

La Justicia dispuso además una serie de estudios técnicos sobre la Amarok, entre ellos la extracción de datos de la central electrónica para obtener información sobre velocidad, frenado, aceleración y comportamiento previo al impacto. También se esperan testimonios de personas que hayan estado en la zona al momento del siniestro para precisar la dinámica del choque.

En paralelo, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue de Oro Verde para las autopsias correspondientes. Allegados a Müller De Campos iniciaron una colecta solidaria para costear el traslado de sus restos a Alba Posse.

El fallecimiento de ambos jóvenes generó un fuerte impacto en sus entornos. Amigos y familiares expresaron su dolor en redes sociales y reclamaron el esclarecimiento del hecho. "Te voy a extrañar la vida entera, hasta que nos volvamos a encontrar", escribió una amiga de Grandoli. Desde la escuela Nº 9 Félix Frías, donde estudiaba la joven, también manifestaron su acompañamiento a la familia.

La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias para definir la situación procesal del conductor, mientras continúan las tareas para reconstruir con precisión cómo ocurrió el siniestro.