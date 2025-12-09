Uno Entre Rios | Policiales | Automovilista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

La Justicia mantiene detenido al automovilista mientras se reconstruye el siniestro que dejó dos jóvenes muertos, cuyos familiares expresaron su dolor en redes.

9 de diciembre 2025 · 15:08hs
Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista.

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista.

La Justicia mantiene detenido al automovilista mientras avanza la reconstrucción del siniestro vial que costó la vida a dos jóvenes, cuyos allegados expresaron su dolor en redes sociales.

Dos jóvenes de 18 y 19 años fallecieron el pasado domingo por la noche al ser alcanzados por una camioneta cuando circulaban en una motocicleta por el kilómetro 24,5 de la Ruta Provincial 32, en el tramo que une Seguí y Viale, en Entre Ríos. Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Müller De Campos (nacido en Alba Posse) y Sasha Grandoli Riquelme, quienes se dirigían hacia Crespo cuando fueron impactados desde atrás por una Volkswagen Amarok.

El accidente ocurrió en la intersección de calles Blas Parera y José Hernández de Paraná. Hubo dos heridos.

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

el detenido por matar a dos jovenes en la ruta 32 tenia varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

LEER MÁS: Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal: Justicia investiga siniestro que terminó con dos víctimas

Jóvenes (1).jpeg

Según los primeros informes policiales, el choque ocurrió cerca de las 20.30 y el impacto provocó el deceso inmediato de ambos motociclistas. En el lugar trabajó personal de la Policía de Entre Ríos y de la Comisaría de Seguí, que restringió el tránsito para permitir las tareas periciales en una zona de escasa iluminación, un factor que será analizado por los investigadores.

El conductor de la camioneta, un hombre de 42 años oriundo de Roque Sáenz Peña (Chaco), resultó ileso y fue detenido por orden de la fiscal Patricia Yedro. La segunda jefa de Operaciones, Cecilia Galiano, confirmó que el automovilista continúa alojado en Tribunales mientras se desarrollan nuevas diligencias. "Se tienen que realizar pericias con testigos y se conectará una computadora al vehículo para determinar velocidad y diversas circunstancias", señaló.

La Justicia dispuso además una serie de estudios técnicos sobre la Amarok, entre ellos la extracción de datos de la central electrónica para obtener información sobre velocidad, frenado, aceleración y comportamiento previo al impacto. También se esperan testimonios de personas que hayan estado en la zona al momento del siniestro para precisar la dinámica del choque.

En paralelo, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue de Oro Verde para las autopsias correspondientes. Allegados a Müller De Campos iniciaron una colecta solidaria para costear el traslado de sus restos a Alba Posse.

El fallecimiento de ambos jóvenes generó un fuerte impacto en sus entornos. Amigos y familiares expresaron su dolor en redes sociales y reclamaron el esclarecimiento del hecho. "Te voy a extrañar la vida entera, hasta que nos volvamos a encontrar", escribió una amiga de Grandoli. Desde la escuela Nº 9 Félix Frías, donde estudiaba la joven, también manifestaron su acompañamiento a la familia.

La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias para definir la situación procesal del conductor, mientras continúan las tareas para reconstruir con precisión cómo ocurrió el siniestro.

Automovilista Choque Entre Ríos
Noticias relacionadas
Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo.

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

gustavo rivas invoco el fallo que beneficio a ilarraz y pidio al stj que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

parana: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Paraná: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Se montó un operativo policia a partir de una broma. La Fiscalía de Diamante ordenó abrir una causa por falsa denuncia a un hombre de Crespo, de 36 años. 

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Ultimo Momento
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Ovación
La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

La provincia
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Frigerio celebró la baja de retenciones: Argentina está en la dirección correcta

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dejanos tu comentario