Uno Entre Rios | La Provincia | Colonias de vacaciones

Colonias de Vacaciones municipales: abrieron inscripciones

Las actividades de las colonias de vacaciones municipales de Paraná, abrieron inscripciones. Están destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años

9 de diciembre 2025 · 10:57hs
Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños

Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Organiza la Municipalidad de Paraná.
Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños

Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Organiza la Municipalidad de Paraná.
Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños

Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Organiza la Municipalidad de Paraná.
Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños

Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Organiza la Municipalidad de Paraná.

Desde este martes 9 hasta el viernes 12 de diciembre. en Paraná, se llevan adelante las inscripciones para participar de la próxima temporada de las Colonias de Vacaciones Municipales, propuesta destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años.

Se realizan en los lugares donde se llevarán adelante las actividades de verano, es decir Complejo Deportivo Raúl Alfonsín, Complejo Deportivo El Sol, Complejo Balneario Thompson, Club Paraná y Club Universitario, por la mañana. La temporada dará comienzo el lunes 15 de diciembre y es organizada por la Municipalidad de Paraná.

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo.

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica.

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Colonias de Vacaciones municipales Paraná

Agua y arena

Por otra parte, la temporada 2025/2026 volverá a contar con actividades de playa, ya sea con clases de Stand Up Padel y de canotaje, además de fútbol playa, beach vóley y frisbee.

Quienes deseen sumarse a cualquiera de estas propuestas deberán inscribirse en el Complejo Thompson (zona Parque Calistenia), de lunes a viernes de 16 a 19.30 hs.

Una vez iniciadas las actividades, el canotaje entrará en acción en los Galpones del Puerto Nuevo, mientras que el SUP y los deportes de playa en el Thompson.

Colonias de Vacaciones municipales Paraná 1

Detalles

COLONIAS DE VACACIONES

* Complejo Deportivo El Sol (Santos Vega y Coronel Caminos)

* Complejo “Raúl Alfonsín” (Dr. Bernardo Houssay y Barbagelata)

* Club Universitario (Río Negro 550)

* Complejo Balneario Thompson

* Club Paraná (José Ruperto Pérez, 273)

COLONIAS DE VACACIONES DE PLAYA

* Stand Up Padel -SUP- (Galpones del Puerto Nuevo ESCENAA)

* Canotaje (Galpones del Puerto Nuevo ESCENAA)

* Deportes de Beach -Fútbol Playa, Beach Vóley y Frisbee- (Galpones del Puerto Nuevo ESCENAA)

Colonias de vacaciones Paraná inscripciones
Noticias relacionadas
El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio celebró la baja de retenciones. 

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año.

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi.

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Michiferia: la feria solidaria que despide el año con moda circular, arte y barras a beneficio.

Michiferia: la feria solidaria que despide el año con moda circular, arte y barras a beneficio

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Ultimo Momento
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Ovación
La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

La provincia
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Frigerio celebró la baja de retenciones: Argentina está en la dirección correcta

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dejanos tu comentario