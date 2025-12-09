Uno Entre Rios | Ovación | Lucas Pratto

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto revivió la final en Madrid: el origen del Modo Oso, sus goles, el festejo de Benedetto, el golazo de Juanfer y la corrida que selló el título.

9 de diciembre 2025 · 14:39hs
Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo.

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo.

Lucas Pratto repasó algunos de los momentos más emblemáticos de la final de la Copa Libertadores 2018 en su conversación con Pablo Paván y contó el origen de su histórico festejo.

"El Modo Oso salió de mi hija. Me lo dijo para uno de los partidos contra Gremio, pero no pasó nada. En el partido de ida contra Boca cuando metí el gol, me olvidé y los chicos te machacan con eso. Me acordé en el segundo", explicó el delantero.

Lucas Pratto, sin filtro: su festejo, los goles y la corrida final en el Bernabéu

Al ser consultado por cada uno de los goles del partido disputado en el Santiago Bernabéu, Pratto recordó: "Como el primero, hicimos un montón de goles, como contra Racing e Independiente". Sobre el tanto del empate, detalló: "A mí me tocó lo más fácil que era empujarla. Estaba lejos, pero sabía que el arquero ya estaba fuera de lugar y solo había que apuntar al arco. La pared que tiraron en el área no fue nada fácil".

El ex River Plate también reveló que recién después del encuentro vieron el festejo de Darío Benedetto sacándole la lengua a Gonzalo Montiel. Y entre risas, habló del golazo de Juan Fernando Quintero: "¿Qué le voy a decir? Se agranda si le decís algo, no hay que levantarlo mucho".

Finalmente, Pratto rememoró la jugada del histórico 3-1 convertido por Gonzalo Pity Martínez: "Cuando el Pulpo (Armani) rechaza la pelota, yo estaba en el medio del área porque me tocaba estar ahí y no en el primer palo. Yo no quería marcar, les dije que no lo iba a marcar a Andrada, que lo dejaba suelto".

Luego agregó: "Cuando vi que la pelota le caía a él para rechazar con los puños, me preocupé más por la segunda pelota. Cuando salieron corriendo yo salí, pero fui directo para el banco de suplentes".

Ese desahogo terminó en un abrazo muy especial: "Me acuerdo que me abracé con Buján, el ayudante de Marcelo (Gallardo). Con él tenía una relación muy especial porque jugamos juntos en Unión", cerró el delantero.

