El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El domingo 14 de diciembre se realizará Una Noche Mágica Sobre Ruedas, espectáculo que reunirá 200 patinadoras en Echagüe.

9 de diciembre 2025 · 22:04hs
Echagüe vivirá una noche de fiesta.

Echagüe vivirá una noche de fiesta.

El Atlético Echagüe Club se prepara para despedir el año con uno de los eventos más esperados por la familia del patín artístico: “Una Noche Mágica Sobre Ruedas”, un espectáculo que reunirá a más de 200 patinadoras en escena y que promete deslumbrar con una propuesta llena de color, música y emoción.

La gala se realizará este domingo 14 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Luis Butta, donde se desplegarán coreografías temáticas, vestuarios especialmente diseñados y un recorrido artístico pensado para cautivar al público desde el primer minuto.

Paracao  y un fin de semana ideal en la rama masculina.

Paracao arrasó en las finales del Torneo Clausura

Echagüe lleva 58 partidos invictos en el torneo local y jugará una nueva final de APV. 

Echagüe domina lo local y arranca el sueño nacional

A lo largo de la noche, patinadoras de todas las categorías —desde las más pequeñas que dan sus primeros pasos sobre ruedas hasta los grupos avanzados— presentarán números creados especialmente para esta edición, que año tras año se consolida como una cita ineludible para quienes siguen la actividad. La combinación de trabajo, creatividad, esfuerzo y pasión hará de esta gala un cierre de temporada que busca celebrar el crecimiento individual y colectivo de toda la disciplina.

Expectativas en Echagüe

Sobre las expectativas para este tradicional evento, Laura Bruselario, presidenta de la Subcomisión de Patín del Atlético Echagüe Club, expresó: “Cada función de fin de año es especial, pero esta edición tiene un condimento muy emotivo por la cantidad de patinadoras que formarán parte y por todo el esfuerzo que hay detrás. Venimos trabajando durante meses para que cada detalle brille y para que las familias puedan disfrutar de un show que refleja el compromiso, la dedicación y el amor por este deporte. Estamos muy orgullosas del crecimiento de todo el grupo y confiamos en que será una noche inolvidable para quienes asistan.”

Las entradas anticipadas populares ya se encuentran a la venta en la Secretaría del club y en la Subcomisión de Patín Artístico. Desde la organización, invitan a toda la comunidad a formar parte de esta verdadera fiesta del patín y vivir juntos una noche cargada de magia, talento y emoción sobre ruedas.

