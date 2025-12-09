El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, a cargo del Dr. Elvio Garzón y se encontró drogras en la camioneta del detenido.

En horas de la tarde de este martes, personal de la Comisaría Seguí llevó adelante una requisa vehicular ordenada por la Justicia en el marco de un legajo de Fiscalía vinculado al accidente de tránsito ocurrido recientemente en la ruta 32, entre Seguí y Viale, hecho que dejó como saldo dos personas jóvenes fallecidas. Hay un detenido oriundo de Chaco.

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, a cargo del Dr. Elvio Garzón, que autorizó la búsqueda y eventual secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok, en el contexto de la legislación vigente sobre estupefacientes.

Durante la diligencia, los efectivos policiales trabajaron con la asistencia de un can antinarcóticos. Si bien el animal no marcó la presencia de sustancias prohibidas, la requisa continuó y arrojó resultados positivos. En el asiento trasero del rodado se encontró una bolsa negra con la inscripción “OSSIRA”, que contenía varios blisters de pastillas con distintas inscripciones, además de algunas unidades sueltas.

Todos los elementos hallados fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos. La fiscal a cargo, Dra. Patricia Yedro, fue informada de inmediato sobre los resultados del procedimiento, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los medicamentos y su posible vinculación con la causa en trámite.