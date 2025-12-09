Uno Entre Rios | Policiales | detenido

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, a cargo del Dr. Elvio Garzón y se encontró drogras en la camioneta del detenido.

9 de diciembre 2025 · 19:41hs
El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

En horas de la tarde de este martes, personal de la Comisaría Seguí llevó adelante una requisa vehicular ordenada por la Justicia en el marco de un legajo de Fiscalía vinculado al accidente de tránsito ocurrido recientemente en la ruta 32, entre Seguí y Viale, hecho que dejó como saldo dos personas jóvenes fallecidas. Hay un detenido oriundo de Chaco.

En la camioneta del detenido

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, a cargo del Dr. Elvio Garzón, que autorizó la búsqueda y eventual secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok, en el contexto de la legislación vigente sobre estupefacientes.

El procedimiento permitió desarticular un punto activo de nacromenudeo en Larroque. Secuestran cocaína y hay un detenido 

Larroque: secuestran 131 dosis de cocaína listas para la venta

El accidente ocurrió en la intersección de calles Blas Parera y José Hernández de Paraná. Hubo dos heridos.

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Durante la diligencia, los efectivos policiales trabajaron con la asistencia de un can antinarcóticos. Si bien el animal no marcó la presencia de sustancias prohibidas, la requisa continuó y arrojó resultados positivos. En el asiento trasero del rodado se encontró una bolsa negra con la inscripción “OSSIRA”, que contenía varios blisters de pastillas con distintas inscripciones, además de algunas unidades sueltas.

Todos los elementos hallados fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos. La fiscal a cargo, Dra. Patricia Yedro, fue informada de inmediato sobre los resultados del procedimiento, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los medicamentos y su posible vinculación con la causa en trámite.

detenido Ruta 32 Paraná
Noticias relacionadas
Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista.

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo.

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

gustavo rivas invoco el fallo que beneficio a ilarraz y pidio al stj que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

parana: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Paraná: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Ultimo Momento
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Ovación
La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

La provincia
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Frigerio celebró la baja de retenciones: Argentina está en la dirección correcta

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dejanos tu comentario