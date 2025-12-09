Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato es el único equipo que venció a Boca y River en un mismo certamen y luego, como si fuera poco, culminó campeón. Fue en la Copa Argentina 2022.

En la vorágine informativa de estos días, Racing apareció en los titulares al convertirse en el quinto equipo argentino en derrotar a Boca y River en un mismo torneo. Un logro valioso, sin dudas. Sin embargo, para el fútbol entrerriano hay una historia mucho más grande, profunda y única: Patronato es el único club que logró eliminar a los dos gigantes y luego coronarse campeón. Una proeza irrepetida que dejó una huella imborrable en la Copa Argentina 2022.

Mientras la Academia sueña con el Clausura tras bajar a River en octavos y a Boca en semifinales, vale volver sobre aquel recorrido del Patrón, que escribió una de las páginas más épicas del fútbol argentino moderno. No fue sólo una doble eliminación: fue una consagración imposible en los papeles, construida entre suplentes, viajes interminables, definiciones por penales y un plantel que competía en dos frentes con un desgaste abrumador.

Racing se sumó a un listado selecto integrado por Independiente del Valle (Libertadores 2016), Gimnasia (Copa Argentina 2018), Atlético Mineiro (Libertadores 2021) y el propio Patronato. Pero ningún equipo -ni argentinos ni extranjeros- pudo completar el círculo perfecto: derrotar a Boca, derrotar a River y levantar el trofeo. Esa marca sigue siendo rojinegra. Y de Paraná.

La gesta de Patronato

Aquel 2022 fue una temporada contradictoria para el Patrón. Peleaba por no descender, era visitante constante dentro de la Copa y debió priorizar la Liga Profesional en muchos pasajes. Sin embargo, en el certamen federal encontró un oasis futbolístico que se transformó en epopeya. El equipo de Facundo Sava atravesó seis partidos con una mezcla de resistencia, orden y un temple que reflejó la identidad del club. Ganó tres veces en los 90 minutos y otras tres por penales. Recibió apenas cinco goles y convirtió once. Cada paso fue más complejo que el anterior y todos los rivales, menos uno, fueron de Primera.

Los escalones hacia el título fueron: 32avos - Deportivo Morón (2-0). Un estreno sólido para despejar dudas. Fue el único duelo relativamente “cómodo” del torneo 16avos - Colón (1-1 y 3-2 por penales). En Rosario, el Patrón ya mostraba su espíritu combativo. Igualdad y temple desde los 12 pasos. Octavos - Gimnasia (2-1). En Resistencia, Patronato dio uno de los golpes fuertes del certamen. Ahí empezó a crecer la idea de que este equipo iba a dar pelea. Cuartos - River (2-2 y triunfo por penales). En La Rioja llegó la primera explosión nacional: Patronato resistió, jugó, empató y eliminó al Millonario en una definición dramática. Semifinal - Boca (1-1 y 4-2 por penales). Lo imposible empezaba a tomar forma. En San Juan, Patronato se plantó ante el gigante de azul y oro y volvió a ganar por penales. La provincia se tiñó de rojinegro. Final - Talleres (1-0). En Mendoza, el insólito gol de Tiago Banega sentenció una coronación histórica. El primer título grande del club. El primer campeón entrerriano de Copa Argentina.

Patronato campeón Copa Argentina.jpg Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar Foto: Gentileza/Prensa Patronato

Hazaña que no se repitió

La doble eliminación de Boca y River en un mismo torneo es un mérito reservado para muy pocos. Y cada uno de los equipos que lo logró terminó cerca de la gloria, pero no en la cima: Independiente del Valle (2016): subcampeón de Libertadores; Gimnasia (2018): subcampeón de Copa Argentina; Atlético Mineiro (2021): semifinalista de Libertadores; Racing (2025/26): finalista del Clausura, todavía sin jugar la final.

Solo un club cerró el ciclo completo: Patronato. El conjunto paranaense no sólo igualó la hazaña de vencer a los dos más grandes del país; fue más allá. Ganó el título. Levantó la copa. Y lo hizo en medio de una de las temporadas más adversas de su historia deportiva.El contraste se vuelve evidente cuando se repasan los contextos: Racing llega a su final con un plantel armado para competir arriba, con recambio y figuras. Patronato, en 2022, convivía con la angustia del descenso y aun así desplegaba un nivel superlativo en la Copa.

La clasificación de la Academia volvió a encender el debate sobre los pocos equipos que consiguieron esta doble eliminación, pero también terminó poniendo, sin querer, un reflector sobre Patronato. El Patrón es la excepción, el caso único, el campeón que hizo lo que nadie más. Y para el fútbol entrerriano, esa marca no es sólo estadística: es identidad, orgullo y memoria colectiva. Un recordatorio de lo que un club del interior puede lograr aun frente a estructuras deportivas abrumadoramente superiores.

La Academia buscará su título en el Clausura. Si lo logra, se unirá al mismo lote selecto de equipos que completaron parte del milagro. Pero incluso si consigue levantar el trofeo, la historia seguirá teniendo un pionero: Patronato.