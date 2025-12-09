Uno Entre Rios | Ovación | La Kava

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava reunió a pilotos, equipos y un buen marco de público en una jornada que combinó competencia, coronación y un espectáculo en familia.

9 de diciembre 2025
En La Kava se desarrolló el fin de semana la competencia.

En La Kava se desarrolló el fin de semana la competencia.

El Club La Kava Paraná, junto a la organización del Enduro Triple Corona, llevó adelante la Gran Final del torneo 2025 en su tradicional predio ubicado en el acceso Norte de la ciudad. La cita reunió a pilotos, equipos y un gran marco de público en una jornada que combinó competencia, coronación y un espectáculo totalmente distinto al habitual.

La fecha no solo significó el cierre oficial del campeonato anual, sino que también presentó un formato innovador, único en la historia del certamen: dos carreras en un mismo día, una diurna y otra nocturna. Este desafío doble exigió a los pilotos un rendimiento técnico y físico de máximo nivel, potenciado además por algunas gotas de lluvia que acompañaron la competencia nocturna del segundo grupo de categorías.

La organización destacó el comportamiento del público, que acompañó durante toda la jornada, y brindó su reconocimiento a cada uno de los pilotos participantes. También hubo felicitaciones especiales para quienes lograron subir a los podios de las nueve categorías, así como para todos los campeones y subcampeones 2025.

Los resultados oficiales

Los resultados de la tercera competencia en Enduro fueron los siguientes: Senior Open: 1°) Santiago Micheloud (Paraná), campeón con 67 puntos; 2°) Enzo Chavez (Paraná), subcampeón; 3°) Brian Munzinger (Paraná); 4°) Silvestre Carlos (Paraná) y 5°) Ignacio Acosta (Paraná)

Master A: 1°) Sebastián Sarniotti (San Francisco, Córdoba), campeón con 70 puntos; 2°) Manuel Gadea (Crespo) y 3°) Gonzalo Bentancourt (Paraná), subcampeón.

Master B: 1°) Eduardo Vacirca (Santa Fe), campeón con 65 puntos; 2°) Facundo Luggren (Villaguay); 3°) Mariano Perrig (Paraná), subcampeón: 4°) Matías Cottonaro (Paraná) y 5°) Víctor Maitenon (Paraná).

Juniors Open: 1°) Germán Aguiar (Paraná), subcampeón; 2°) Victorio Francischelli (Paraná), campeón con 65,5 puntos; 3°) Adrián Chiavon (Paraná); 4°) Leandro Sarniotti (San Francisco, Córdoba) y Héctor Gabas (Paraná).

Calle Master: 1°) Gustavo Martínez (Paraná), campeón con 63 puntos; 2°) Javier Chuard (Esperanza, Santa Fe); 3°) Ignacio Acosta (Paraná); 3°) Fernando Gerosa (Gálvez, Santa Fe) y Fabián Erni (Frank, Santa Fe)

Calle Juniors: 1°) Enzo Chavez (Paraná), campeón con 70 puntos; 2°) Victorio Francischelli (Paraná); 3°) Adrián Chiavon (Paraná), subcampeón; 4°) Brian Munzinger (Paraná) y Manuel Gadea (Crespo).

Master C: 1°) Mariano Perrig (Paraná), campeón 67 puntos; 2°) Eduardo Vacirca (Santa Fe) , subcampeón; 3°) Carlos Silvestre (Paraná) y 4°) Fernando Villagra (Paraná)

Promocional: 1°) Germán Aguiar (Paraná), campeón con 70 puntos; 2°) Facundo Barreto (Quebracho); 3°) Víctor Maitenon (Paraná), subcampeón; 4°) Facundo Luggren (Villaguay) y Ramón Bianni (Paraná).

Iniciantes: 1°) Martín Moreyra (Espinillo Norte), campeón con 50 puntos; 2°) Leandro Sarniotti (San Francisco, Córdoba); 3°) Martín Wernli (Quebracho), subcampeón; 4°) José Cardenia (Ramblón) y Luis Wernli (Quebracho).

Lo que distinguió a esta edición fue la implementación de un doble formato de carrera, una modalidad inédita dentro del campeonato: una competencia se disputó durante el día, mientras que la segunda se desarrolló en horario nocturno. Esta propuesta implicó un desafío extra tanto para los pilotos como para la organización.

Las características propias de la noche, sumadas a la presencia de algunas gotas de lluvia que cayeron durante el desarrollo del segundo grupo de categorías, exigieron una pericia superior para mantener el ritmo y evitar errores en un terreno que cambió constantemente.

La Kava y un balance positivo

La final del Enduro Triple Corona 2025 en La Kava Paraná dejó un balance altamente positivo, destacándose por su convocatoria, la competitividad mostrada y un formato que desafió los límites tradicionales del enduro provincial.

Con esta gran jornada, el campeonato se despide hasta la próxima temporada, dejando imágenes y emociones que los aficionados difícilmente olvidarán. El público, firme a pesar del clima, acompañó con entusiasmo cada instancia del espectáculo.

