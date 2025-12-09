Uno Entre Rios | Policiales | Viuda negra

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Viajó desde Bariloche a Concordia para conocer a una mujer y terminó drogado y robado. La sospechosa, con antecedentes como "viuda negra", fue detenida.

9 de diciembre 2025 · 13:34hs
Un vecino de San Carlos de Bariloche denunció haber sido víctima de una estafa tras viajar hasta Concordia para conocer personalmente a una mujer con la que mantenía contacto virtual desde hacía semanas.

Según relató, el vínculo comenzó a través de una aplicación de citas, donde la mujer (de unos 60 años y que decía residir en Corrientes) lo convenció de concretar un encuentro presencial el pasado martes 11 de noviembre.

Viajó a Concordia para una cita y terminó en manos de una "viuda negra"

El hombre llegó a Concordia alrededor de las 20.30 en su vehículo utilitario y se dirigió al departamento que la mujer había reservado para la cita. Cerca de la medianoche se trasladó a la terminal de ómnibus para buscarla, donde la vio por primera vez.

De acuerdo con su denuncia, ya en el domicilio permanecieron conversando hasta que ella le ofreció una pastilla para un dolor de cabeza. Tras ingerirla, el hombre se quedó dormido de inmediato y no despertó hasta las 9.30 de la mañana siguiente. Al recuperar la conciencia, descubrió que la mujer ya no estaba y que también habían desaparecido su vehículo, su billetera con documentación, su teléfono celular y una suma de dinero en efectivo. Ante esta situación, radicó la denuncia correspondiente.

Como dato adicional, el denunciante informó que días antes del encuentro había alojado en su vivienda (a pedido de la mujer) a un joven que se presentó como su hijo. Luego, aseguró haberlo trasladado hasta la provincia de Buenos Aires antes de continuar viaje hacia Concordia.

A través del relevamiento de las cámaras de seguridad de la terminal, la policía logró establecer la identidad de la mujer al momento de su arribo a Concordia en un ómnibus de larga distancia. El vehículo robado fue detectado horas más tarde por los lectores automáticos de patentes del puesto caminero de Paso Cerrito, sobre la Ruta 14, en el límite entre Entre Ríos y Corrientes.

Con los datos reunidos y puestos a disposición de la fiscalía a cargo del Dr. Tscherning, el Juzgado de Garantías N.º 2, bajo la dirección del Dr. Bastián, libró pedido de captura y detención. La Policía de Corrientes (que recibió el exhorto) concretó la detención de la mujer, de 60 años, y secuestró dos teléfonos celulares, 52 billetes de 100 dólares y la camioneta sustraída.

La detenida, quien habitualmente se hacía llamar Roxana y es conocida en el ambiente delictivo, posee antecedentes vinculados a la modalidad conocida como “viuda negra”. Ella sería abogada y periodista rural, y se la vincula con la práctica reiterada de estafas. Ya en 2003 habría sido denunciada por la madre de un estudiante secuestrado, por haberle solicitado dinero a cambio de información.

En 2023 habría sido condenada por falsificar documentos con el objetivo de incorporar a su patrimonio una propiedad de 35 hectáreas en Mercedes (Corrientes), que se encontraba en sucesión. Ese hecho culminó con una pena de tres años de prisión en suspenso.

A fines de 2024 volvió a ser identificada en el marco de hechos ilícitos, asistida por dos hombres en el saqueo de viviendas seleccionadas como objetivos. En esa oportunidad se comprobó que empleaba perfiles falsos en Facebook y Tinder para contactar a hombres mayores.

Uno de esos hechos fue esclarecido por la Policía de Corrientes y ocurrió en mayo de 2024: había pactado una salida con un hombre al que conoció por redes sociales; tras reunirse con él en la zona céntrica, fueron a su vivienda y la víctima se quedó profundamente dormida luego de tomar dos o tres mates. En agosto de ese mismo año habría cometido un hecho de similar modus operandi, logrando ingresar a la casa de otro hombre con la excusa de prepararle mates, tras lo cual la víctima también quedó dormida.

