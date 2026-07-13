Patronato desmiente alejamiento de Adrián Bruffal

"Reafirmamos nuestro objetivo de seguir trabajando para fortalecer al Club, afrontar los desafíos y continuar acciones que permitan crecer a la institución", afirma comunicado.

Adrián Bruffal continúa siendo el presidnete de la CD de Patronato

tronatoEl club Atlético Patronato desmintió el alejamiento de su presidente Adrián Bruffal. El club salió al cruce de versiones sobre un supuesto pedido de licencia de su presidente y afirmó que la conducción del club se mantiene sin cambios. Este lunes emitió un comunicado.

Ante las diferentes versiones que han circulado en las últimas horas, el Club Atlético Patronato considera necesario llevar tranquilidad a sus socios, socias e hinchas e informar que el presidente de la institución, Adrián Bruffal, no ha dejado su cargo ni ha solicitado licencia, tal como erróneamente se ha difundido.

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La Comisión Directiva continúa desarrollando sus funciones con total normalidad, trabajando de manera conjunta y comprometida para consolidar un club cada vez más ordenado, transparente y con una gestión clara, siempre priorizando el crecimiento institucional.

En este sentido, informamos que no ha existido modificación alguna en la conducción de la institución y que las autoridades continúan desempeñando sus responsabilidades con el mismo compromiso de siempre.

Reafirmamos nuestro objetivo de seguir trabajando día a día para fortalecer al Club, afrontar los desafíos que se presentan y continuar impulsando acciones que permitan seguir haciendo crecer a nuestra institución en beneficio de todos sus socios, socias e hinchas.