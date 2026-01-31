Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: se desarrolló un operativo de ablación de órganos

La donación de órganos favorece a cinco personas, dos en emergencia nacional. Participaron personal sanitario, de PER y Bomberos Voluntarios de Paraná

31 de enero 2026 · 13:36hs
En la madrugada de este sábado se concretó un nuevo operativo de ablación de órganos en el hospital San Martín de la ciudad de Paraná, ciudad a la que arribaó un equipo médico de Buenos Aires para trasladar los órganos. El grupo estuvo integrado por cinco profesionales, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital San Martín, donde se llevó adelante la intervención. La donación favorece a cinco personas, dos en emergencia nacional por trasplantes

Del operativo participaron dos unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, personal sanitario y fuerzas de seguridad. Se dirigieron hasta el aeropuerto de Paraná para aguardar el arribo de un equipo médico proveniente de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento

El procedimiento fue realizado por el equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud provincial, con el acompañamiento de un equipo especializado proveniente de Buenos Aires.

Cabe citar que este proceso de donación multiorgánica es el cuarto realizado en la provincia en lo que va del año, al que se suman otros procedimientos de donación de tejidos.

Desde la cartera sanitaria se destacó el gesto solidario de una familia entrerriana que, en un momento de profundo dolor, respetó la voluntad expresada por la persona fallecida a favor de la donación de órganos, lo que permitió que cinco pacientes accedan a distintos trasplantes, entre ellos un paciente pediátrico en emergencia nacional.

Asimismo, se resalta el compromiso y la experiencia del personal del Hospital San Martín que acompaña cada proceso de donación, así como la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Paraná, el personal aeroportuario y las fuerzas policiales que brindaron apoyo logístico.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, en nombre de las personas trasplantadas, de sus seres queridos y de toda la sociedad, se agradece a la familia donante por la decisión de dar posibilidades de vida, aún en esta situación.

