La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

El encuentro organizado por la Comisión Municipal de Box se llevó a cabo en el Salón Mariano Moreno del HCD, donde se aclararon las nuevas normas.

La Comisión Municipal de Box (CMB) de Paraná llevó adelante una charla informativa destinada a explicar los cambios introducidos en el nuevo reglamento de la Federación Argentina de Box (FAB), que rige desde el 1 de enero. La actividad tuvo como objetivo principal aclarar dudas y acompañar el proceso de adaptación de todos los actores vinculados al boxeo.

El encuentro se desarrolló el jueves por la noche en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná, con la concurrencia de boxeadores, entrenadores, árbitros, jueces, promotores, periodistas y público en general, quienes participaron activamente de la jornada.

Los disertantes fueron el presidente de la CMB, Héctor Bergara; la secretaria de la Federación Entrerriana de Box (FEB), Mariela Santini; el vicepresidente segundo de la CMB; y el árbitro nacional Rodrigo Witchi.

Además, Santini también aclaró nuevas normativas que ha implementado la FEB para los festivales en la provincia y los requisitos que se les exige a los pugilistas para poder contar con la posibilidad de disputar los títulos provinciales.

La jornada permitió despejar inquietudes, generar intercambio entre los distintos estamentos del boxeo local y fortalecer el conocimiento sobre una normativa que ya se encuentra en plena vigencia en todo el país.

Tras el cierre de la actividad, los presentes compartieron un ágape en el que continuaron debatiendo sobre estas modificaciones reglamentarias.

Algunas de las novedades del reglamento argentino de boxeo

Durante la charla se detallaron los principales puntos del nuevo reglamento, orientado a modernizar y unificar las normas del boxeo argentino con los estándares internacionales. Entre las modificaciones más relevantes se destacó la eliminación del límite de caídas en combates profesionales, quedando la potestad de detener la pelea en manos del árbitro, priorizando la integridad física de los púgiles.

Asimismo, se explicó la incorporación del empate técnico en situaciones de cortes accidentales provocados por cabezazos, una medida que busca aportar mayor equidad y seguridad en el desarrollo de los combates. En cuanto al boxeo amateur, se subrayó la unificación de géneros, ya que el nuevo reglamento elimina el apartado específico para el boxeo femenino, integrando todas las categorías bajo una misma normativa, por lo que las peleas de mujeres juveniles y mayores pasaron de tener rounds de dos minutos por uno de descanso a ser de tres minutos por uno de descanso.