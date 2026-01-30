Uno Entre Rios | Ovación | Comisión Municipal de Box

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

El encuentro organizado por la Comisión Municipal de Box se llevó a cabo en el Salón Mariano Moreno del HCD, donde se aclararon las nuevas normas.

30 de enero 2026 · 16:10hs
Dirigentes

Gentileza Diana Deharbe

Dirigentes, boxeadores, técnicos y público general en la charla que organizó la Comisión Municipal de Box.

La Comisión Municipal de Box (CMB) de Paraná llevó adelante una charla informativa destinada a explicar los cambios introducidos en el nuevo reglamento de la Federación Argentina de Box (FAB), que rige desde el 1 de enero. La actividad tuvo como objetivo principal aclarar dudas y acompañar el proceso de adaptación de todos los actores vinculados al boxeo.

El encuentro se desarrolló el jueves por la noche en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná, con la concurrencia de boxeadores, entrenadores, árbitros, jueces, promotores, periodistas y público en general, quienes participaron activamente de la jornada.

La encuentro organizado por la Comisión Municipal de Box será desde las 21, en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante. 

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La intendenta Rosario Romero recibió al CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, para hablar sobre la llegada de Capibaras XV a Paraná.

Capibaras XV será presentado en Paraná

Los disertantes fueron el presidente de la CMB, Héctor Bergara; la secretaria de la Federación Entrerriana de Box (FEB), Mariela Santini; el vicepresidente segundo de la CMB; y el árbitro nacional Rodrigo Witchi.

Además, Santini también aclaró nuevas normativas que ha implementado la FEB para los festivales en la provincia y los requisitos que se les exige a los pugilistas para poder contar con la posibilidad de disputar los títulos provinciales.

La jornada permitió despejar inquietudes, generar intercambio entre los distintos estamentos del boxeo local y fortalecer el conocimiento sobre una normativa que ya se encuentra en plena vigencia en todo el país.

Tras el cierre de la actividad, los presentes compartieron un ágape en el que continuaron debatiendo sobre estas modificaciones reglamentarias.

Algunas de las novedades del reglamento argentino de boxeo

Durante la charla se detallaron los principales puntos del nuevo reglamento, orientado a modernizar y unificar las normas del boxeo argentino con los estándares internacionales. Entre las modificaciones más relevantes se destacó la eliminación del límite de caídas en combates profesionales, quedando la potestad de detener la pelea en manos del árbitro, priorizando la integridad física de los púgiles.

Asimismo, se explicó la incorporación del empate técnico en situaciones de cortes accidentales provocados por cabezazos, una medida que busca aportar mayor equidad y seguridad en el desarrollo de los combates. En cuanto al boxeo amateur, se subrayó la unificación de géneros, ya que el nuevo reglamento elimina el apartado específico para el boxeo femenino, integrando todas las categorías bajo una misma normativa, por lo que las peleas de mujeres juveniles y mayores pasaron de tener rounds de dos minutos por uno de descanso a ser de tres minutos por uno de descanso.

Comisión Municipal de Box Paraná reglamento boxeo
Noticias relacionadas
El delantero entrerriano Nicolás Retamar reforzará la ofensiva del Calamar.

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate.

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Novak Djokovic, a un partido de su 25° título de Grand Slam.

Novak Djokovic volvió a hacer historia y se metió en la final del Abierto de Australia

Eusebio Guiñazú es el nuevo entrenador asistente de Los Pumitas.

Eusebio Guiñazú es el nuevo entrenador asistente de Los Pumitas

Ver comentarios

Lo último

Capibaras XV será presentado en Paraná

Capibaras XV será presentado en Paraná

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

Ultimo Momento
Capibaras XV será presentado en Paraná

Capibaras XV será presentado en Paraná

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Novak Djokovic volvió a hacer historia y se metió en la final del Abierto de Australia

Novak Djokovic volvió a hacer historia y se metió en la final del Abierto de Australia

Policiales
Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Ovación
Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

Capibaras XV será presentado en Paraná

Capibaras XV será presentado en Paraná

La provincia
Un 98% de los incendios son por causas humanas

"Un 98% de los incendios son por causas humanas"

Canes de la Policía de Entre Ríos utilizan botas especiales ante las altas temperaturas

Canes de la Policía de Entre Ríos utilizan botas especiales ante las altas temperaturas

Abel Pintos encabeza la venta de plateas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

Abel Pintos encabeza la venta de plateas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

Modo Peña tuvo una nueva noche con gran convocatoria en Paraná

Modo Peña tuvo una nueva noche con gran convocatoria en Paraná

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Dejanos tu comentario