Paraná: buscan al conductor de una camioneta que chocó auto estacionado y huyó

"Según datos aportados por la Policía, tras hacer la correspondiente denuncia, el vehículo se perdió en inmediaciones del barrio Capibá, donde las cámaras ya no tienen acceso. Más allá del daño del auto, me preocupa profundamente el peligro de ese conductor en la calle y el riesgo para cualquier transeúnte, ...iba a gran velocidad y el auto quedó destrozado. Lloré el día entero, ya que no puedo pasar los destrozos de mi auto por el seguro ya que no hay visibilidad de la patente de la camioneta en las cámaras", dijo Sil y apeló a la solidaridad y compromiso de los vecinos. "Cualquier dato que puedan aportar será bienvenido, es realmente injusto lo ocurrido", señaló y contó que la policía estuvo en el lugar minutos luego de accidente, tomaron fotografías pero no se contactaron con ella en ese momento: "Mi hermano me llamó por teléfono pasadas las 9:30 de la mañana y me dijo si había visto que me chocaron el auto. Le dije que recién me levantaba y entonces me reiteró: salí, porque te chocaron el auto. Al salir lo vi arriba de la vereda, Así fue como me enteré, porque la persona que hizo esto se dio a la fuga", indicó.

También detalló que el auto es su medio de traslado tanto para concurrir a su lugar de trabajo como para llevar a sus hijos a la escuela.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al (0343)155- 327203