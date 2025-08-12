Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Una mujer fue agredida y amenazada con un arma en Paraná la noche del lunes. Logró escapar y denunció al agresor, quien fue demorado por la policía.

12 de agosto 2025 · 07:28hs
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Una mujer de 34 años fue víctima de una agresión cuando caminaba por la calle Tadeo Jordán en Paraná. El violento episodio ocurrió la noche de este lunes. Según informó la policía, un hombre, conocido de la víctima y residente en la misma zona, la interceptó, golpeándola y amenazándola con un arma.

La mujer logró escapar y se dirigió a la Comisaría Decimoséptima para realizar la denuncia. La policía, tras realizar una recorrida por la zona, logró localizar y demorar al sospechoso.

Supeditado a la causa

El fiscal a cargo ordenó la correcta identificación del hombre, quien quedó supeditado a la causa. La investigación continúa para esclarecer los detalles del incidente.

Paraná mujer detenido
