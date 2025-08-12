Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Una mujer fue agredida y amenazada con un arma en Paraná la noche del lunes. Logró escapar y denunció al agresor, quien fue demorado por la policía.

Una mujer de 34 años fue víctima de una agresión cuando caminaba por la calle Tadeo Jordán en Paraná. El violento episodio ocurrió la noche de este lunes. Según informó la policía, un hombre, conocido de la víctima y residente en la misma zona, la interceptó, golpeándola y amenazándola con un arma.