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En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

Se desarrolló en Paraná la Marcha por la Memoria, a 50 años del Golpe de Estado que trajo consigo la última Dictadura Cívico Militar en la Argentina.

24 de marzo 2026 · 18:37hs
En Paraná

Foto: UNO/Delfina Silva

En Paraná, se replica la Marcha en el Día de la Memoria.

Paraná vivió este martes una importante movilización en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Miles de personas se congregaron en el centro de la ciudad para participar de la marcha convocada por la Multisectorial por los Derechos Humanos.

El punto de encuentro fue la Plaza Sáenz Peña, donde desde horas de la tarde comenzaron a concentrarse organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicales y movimientos sociales. Con el correr de las horas, el lugar se fue poblando de columnas identificadas con banderas, pancartas y consignas alusivas a la fecha, en una postal marcada por la diversidad de sectores presentes.

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También se destacó la participación de jóvenes y vecinos autoconvocados, que se sumaron de manera independiente a la convocatoria. La presencia de distintas generaciones aportó a la jornada un carácter amplio y plural, en el que confluyeron diversas expresiones sociales en torno a una misma consigna.

La movilización, encabezada por la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), comenzó poco después de las 17. Desde allí, los manifestantes iniciaron el recorrido por distintas calles de la ciudad en dirección a Plaza Alvear, avanzando de manera sostenida y organizada.

A lo largo del trayecto, la columna se extendió por varias cuadras, manteniendo un ritmo constante. Las banderas y consignas acompañaron todo el recorrido, en una manifestación que se desarrolló de forma pacífica y sin interrupciones, con una participación que se sostuvo de principio a fin.

El tránsito por las calles del centro se vio acompañado por la presencia de vecinos que, desde veredas y espacios públicos, siguieron el paso de la movilización, sumándose en algunos casos al recorrido o acompañando con gestos de apoyo.

Al arribar a Plaza Alvear, se llevó a cabo el acto central de la jornada, donde los asistentes se concentraron frente al escenario dispuesto para la ocasión. En ese marco, se dio lectura al documento único elaborado por la Multisectorial por los Derechos Humanos, en el que se expusieron las principales consignas y reflexiones vinculadas a la fecha.

La lectura del documento se realizó ante una concurrencia que se mantuvo atenta durante todo el acto, en un cierre que condensó el sentido de la jornada y los ejes centrales de la convocatoria.

La conmemoración de este nuevo aniversario del golpe cívico-militar volvió a reunir a distintos sectores de la sociedad en un espacio común, reafirmando el carácter colectivo de la jornada. A 50 años del inicio de la última dictadura, la movilización en Paraná puso de manifiesto una amplia participación ciudadana y la vigencia de los reclamos históricos de memoria, verdad y justicia.

Paraná Marcha Memoria
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