Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Un hombre de 41 años fue detenido tras ingresar a una vivienda en el Barrio Capiba, causar daños y ser sorprendido por la policía durante la madrugada.

En la madrugada de este martes, personal de la Comisaría Décimoquinta detuvo a un hombre de 41 años en el barrio Capibá, en Paraná, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un robo en proceso. Según el reporte recibido, dos hombres habían ingresado a una vivienda, dañando candados y aberturas de la propiedad.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un individuo dentro de la casa y constataron los daños mencionados. En el interior de la vivienda no se encontraban moradores, por lo que el hombre fue inmediatamente demorado.

Tras realizarse las averiguaciones correspondientes, se dio aviso al fiscal de turno, quien ordenó la detención del sospechoso y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. A pesar de que el segundo implicado en el hecho logró escapar, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero.

El detenido, que hasta el momento no cuenta con antecedentes relevantes, enfrentará cargos por daños y tentativa de robo.