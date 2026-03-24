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El TC 850 y SP 1000 arrancaron el año en Paraná

Gran propuesta de categorías hubo en el autódromo de Paraná. Atractivas carreras del TC 850, SP 1000 y Fórmula 4 Entrerriana.

24 de marzo 2026 · 17:19hs
El podio que entregó la primera carrera final del año para el TC 850 en Paraná.

El podio que entregó la primera carrera final del año para el TC 850 en Paraná.

El autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná sirvió el pasado fin de semana para el inicio de temporada del TC 850 junto al SP 1000 Nueva Generación, SP 1.3 Inyección, Fórmula 4 Entrerriana y Pista 1600. Gran número de categoría le dieron vida a la apertura de año.

SP 1000
El SP 1000 tambi&eacute;n dio espect&aacute;culo.&nbsp;

El SP 1000 también dio espectáculo.

El TC 850 disputó una carrera intensa de 12 vueltas que se definió en los últimos metros. El piloto de Paraná, Rodrigo Miraglio, se adjudicó la victoria tras lograr superar sobre el final a Martín Aldas, en una maniobra decisiva que le permitió quedarse con el triunfo.

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Aldas, también paranaense, debió conformarse con la segunda posición, aunque tuvo revancha al quedarse con la Copa Seniors. El tercer escalón del podio fue para Fabio Todone, quien completó una destacada actuación.

Los seis pilotos que accedieron a la premiación fueron: 1°) Rodrigo Miraglio, 2°) Martín Aldas, 3°) Fabio Todone, 4°) Pablo Morales, 5°) Rafael Naibert y 6°) Alejandro Cisneros. Fue una final vibrante que tuvo emoción hasta la bandera a cuadros y que destacó el gran nivel de los protagonistas.

Los ganadores de las agrupadas del SP 1000

En el SP 1000 Guillermo Arlotti se llevó la victoria y arrancó el 2026 dejando en claro que está para pelear bien arriba, lo escoltaron Emanuel Hernández y Andrés Cabral. Francisco Aguilar se quedó con la victoria en la SP 1.3 y comenzó la temporada 2026 sumando en grande, seguido por Fabián Aguilar y Sebastián Robol.

En el Turismo Pista 1600 la victoria quedó en poder del local Federico Godoy y al podio lo completaron Agustín Zucchet y Valerio Peruchena. En la Fórmula 4 Entrerriana la victoria de punta a punta fue de Ayrton Mayer, seguido por Ricardo Rocha y Leonardo Danielle.

Paraná TC 850 SP 1000
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