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Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

La Multisectorial de DD.HH. de Paraná difundió un documento por el 24M donde reafirma memoria, verdad y justicia y cuestiona el presente político.

24 de marzo 2026 · 20:07hs
Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político.

Foto: UNO/Delfina Silva

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político.

En el marco del 24 de marzo de 2026, la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná difundió un documento por los 50 años del golpe de 1976. Reafirma memoria, verdad y justicia, reivindica a las víctimas de la dictadura y denuncia políticas actuales que, según sostiene, profundizan la desigualdad social, la represión y el negacionismo estatal en Argentina.

El texto sostiene que la dictadura iniciada en 1976 constituyó un "genocidio" responsable de 30.000 personas detenidas-desaparecidas, y recuerda el rol de centros clandestinos de detención como el caso de "La Perla". En esa línea, reivindica la lucha de organismos históricos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, destacando la continuidad de la búsqueda de nietos apropiados y la restitución de identidades.

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La Multisectorial de Paraná marchó por el 24M y denunció ajuste, represión y negacionismo

Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná.PDF

El documento también vincula el pasado dictatorial con el presente político, al advertir sobre la continuidad de un modelo económico concentrador de la riqueza y señalar al gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei como responsable de políticas de ajuste, represión y retroceso en derechos sociales. Asimismo, cuestiona a referentes provinciales como el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, a quien acusa de implementar un programa de recortes y persecución sindical.

En otro tramo, el texto denuncia la supuesta complicidad del Poder Judicial, la criminalización de la protesta social y la persecución de referentes políticos y sociales como Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala, además de mencionar casos de violencia institucional y desapariciones ocurridas en democracia.

El documento también incorpora una fuerte dimensión internacional, repudiando conflictos armados, intervenciones de potencias extranjeras y el "genocidio en Gaza", al tiempo que expresa solidaridad con el pueblo palestino y otros pueblos en conflicto.

Las denominadas "cápsulas" finales amplían el alcance de las demandas, incluyendo reclamos por financiamiento universitario, defensa de la educación y salud pública, derechos de personas con discapacidad, jubilaciones, políticas de género y diversidades, así como el rechazo a la baja de la edad de punibilidad y a la persecución de cultivadores.

Finalmente, la Multisectorial llamó a sostener la movilización social y la organización colectiva como herramientas centrales de transformación, reafirmando la consigna histórica: "Nunca más terrorismo de Estado", y sosteniendo que "la memoria es activa" y se expresa en las luchas actuales.

El documento concluye con un llamado a la unidad de los movimientos sociales, sindicales y de derechos humanos, en defensa de la democracia, la soberanía y la justicia social.

Paraná Multisectorial Documento
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